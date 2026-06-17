Bärensichtung in Österreich: Das führt einen Braunbären ins Brandnertal

Vergangene Woche sorgte ein überraschender Besucher in Vorarlberg für Aufsehen: Ein Bär wurde unweit der Grenze gesichtet. Nun liegen neue Details zu der Begegnung vor.
Er stützt sich auf seine mächtigen Pranken und schaut sich neugierig in der Gegend um. Dabei wird er von einer Wildkamera abgelichtet. Ein junger Braunbär überrascht mit seinem Auftauchen in den frühen Morgenstunden am vergangenen Dienstag das Gemeindegebiet von Brand in der österreichischen Region Vorarlberg und wirft einige Fragen auf.