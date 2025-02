Austausch mit Frankreich: „Das schönste Freibad Deutschlands“

1 Die französischen Schüler mit Bürgermeister Heiko Lebherz, ihren Begleitlehren und den deutschen Lehrkräften Holger Michelfeit und Selina Rauh vor dem Bürgerhaus der Stadt. Foto: Kost/Thomas Kost

13- bis 15-jährige Schüler und Schülerinnen aus Châtillon-le-Duc, sind derzeit Gäste des Haigerlocher Gymnasiums. Beim Empfang im Rathaus gerät Bürgermeister Heiko Lebherz regelrecht ins Schwärmen.









Angekommen sind die 23 jungen Leute aus der knapp 2000 Einwohner zählenden Gemeinde in der Nähe von Besançon in der Region Bourgogne-Franche-Comté bereits am vergangenen Donnerstag. Begleitet werden sie von ihren Lehrern Dominique Barbier und Emmanuel Gaffron, letzter spricht dank familiärer Wurzeln in Schlesien sehr gut Deutsch.