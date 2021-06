Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

So groß ist kein anderer: Mit einer Höhe von 55 Metern überragt der Aussichtsturm in Schömberg (Kreis Calw) bundesweit alle Bauwerke selber Art. Nach 14 Monaten Bauzeit dürfen am Freitag erstmals Besucher hinauf. Wir erklären, welche Bedingungen gelten, und zeigen den langen Weg von der Idee bis zur Eröffnung.