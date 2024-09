Asylbewerber aus Schenkenzell: Bundespolitikerin fordert: Abschiebung verhindern

Refet Iseni droht die Abschiebung. Und das, obwohl er in Schenkenzell mit seiner Familie eine neue Heimat gefunden hat, gut Deutsch spricht und eine wichtige Stütze von Peter Lachenmaiers Malerbetrieb ist. Nun schaltet sich die Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur in die Debatte ein – und übt scharfe Kritik an der Landesregierung.