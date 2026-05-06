Aquasol-Neubau in Rottweil: Die Badpläne gehören auf den Tisch

Keine Sole mehr? Kein 50-Meter-Schwimmbecken? Die Pläne für den Aquasol-Neubau in Rottweil werfen bei unseren Lesern Karl-Heinz und Gaby Schmid Fragen auf.
Schön, dass die CDU-Fraktion auf bürgerschaftliches Engagement im Bezug auf das neue Kombibad hinweist. Im Hinblick auf das Solebad wurde dieses Engagement bereits vor Jahren in erklecklicher finanzieller Unterstützung geleistet, damals wurden 500.000 D-Mark an die Stadt übergeben, um die Sole zu fördern und mit einem Bewegungsbad im neuen Aquasol der Bevölkerung zugute kommen zu lassen.