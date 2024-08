Antikriegstag in Freudenstadt: SPD will gegen Raketenpläne auf die Straße gehen

SPD will gegen Raketenpläne auf die Straße gehen

Antikriegstag in Freudenstadt

1 Die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland sorgt in Teilen der SPD für Unmut. (Archivbild) Foto: dpa/Mass Communication Spc. 3rd Clas

Zum Antikriegstag am 1. September ist auch in Freudenstadt eine Demonstration geplant. Unter anderem soll es dabei um die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland gehen. Mit dabei sind auch lokale Politiker der SPD.









Eine „Zeitenwende zur wirklichen Friedenspolitik“ will der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit einer Kundgebung zum Antikriegstag herbeiführen. Unterstützt von örtlichen Parteien und Organisationen beginnt die Kundgebung mit Ansprachen, Liedern und Gedichten am Sonntag, 1. September, ab 14.45 Uhr bei der Konzertmuschel am Oberen Marktplatz.