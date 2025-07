Schon bei der „Generalprobe mit Weinverkostung“ wurde deutlich: Das Team des 22. Weinfestes in Villingens Mitte am Samstag, 26. Juli, steht wie ein Mann und eine Frau.

Als der Lions-Club Villingen das allererste Benefiz-Weinfest initiierte, ahnten dessen Mitglieder sicher noch nicht, dass ihre Idee zur Gründung einer Tradition taugt.

Schon damals fand man schnell – und mit den Lions-Clubs Schwenningen, Villingen-Mitte und der Nachwuchsorganisation, den „Leos“ zuallererst in den eigenen Reihen – Helfer, mit denen man das Fest auf Anhieb in die Herzen der Besucher hievte.

Die Historische Narrozunft war sofort mit im Boot, ebenso die Hexenzunft sowie Henry Greif als „Clown Enrico“, und mittlerweile verstärken auch die Trommlerwieber der Glonki-Gilde das Team der Wirte und Wirtinnen des Tages.

Auch wenn das edle Flüssige aus den Kellern von Lions-Freund Uwe Lauinger dem Ganzen seinen Namen gibt, so gehört auch in diesem Jahr rund um den Latschariplatz auch feste Nahrung zum Angebot. Bächles Grillwagen ist wieder mit dabei, es gibt Kaffee und Kuchen und Caterer Carsten Duro verwöhnt mit Pulled-Pork-Burgern, Salatbowls und „Bürgermeisterstücken“ vom Rind.

Damit nicht genug, wird die eigens gerichtete Bühne von Musizierenden gestürmt, die sich nach mehr als 20 Jahren Lions-Weinfest um ein gagenfreies Konzert inzwischen von sich aus bewerben. Obwohl der diesjährige Termin im Kalender eine Woche nach vorne gerutscht sei, habe er keine Probleme gehabt, ein Non-Stop-Programm auf die Beine zu stellen, sagt der „Musikbeauftragte“ des Lions-Clubs Villingen, Sebastian Merkle.

Das Programm

Um 11 Uhr beginnt wie schon seit Jahren die doubletown bigband vs. Um 13 Uhr spielt das hiesige Trio MILLERS.3, um 15 Uhr gefolgt von den Villinger Stadtharmonisten. Zünftige Blasmusik machen ab 17 Uhr auch die Klosterbrass. Den Abend läuten um 19 Uhr High Five aus Freiburg mit amerikanischem Southern Rock ein und ab 21 Uhr liefert Bad Label Partymusik bis in die Nacht.

Der Erlös

Der Erlös des gesamten Tages – und auch das gehört zur guten Tradition – kommt dem guten Zweck zu. Nutznießer sind diesmal die Lions-eigene Freizeitwerkstatt, die sich mit einem vielfältigen Programm für benachteiligte Kinder und Jugendliche ins Zeug legt, die Nachsorgeklinik Katharinenhöhe und die Tafel Villingen-Schwenningen mit ihren fünf Lebensmittel-Abgabestellen für Bedürftige.

Für den aktuellen Präsidenten Johannes Probst, dem Activity-Beauftragten Roland Brauner und einem mehrköpfigen Orga-Team tragen auch die 250 Helferinnen und Helfer, die genehmigende Stadt und geduldige Anwohner sowie die Sponsoren – neu im Team: die Stadtwerke VS - zum Gelingen des 22. Lions-Weinfestes bei.

So wird es Dank der Sparkasse Schwarzwald-Baar am 26. Juli erstmals möglich sein, an den Speisen- und Getränkeständen bargeldlos zu bezahlen.