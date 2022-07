2 Mit rekordverdächtiger Besucherzahl ging am Samstag das Weinfest des Lions-Club Villingen in der Innenstadt mit viel Live-Musik – hier die Combo "Klosterbrass" – über die Bühne. Foto: Heinig

Noch wurde kein Kassensturz gemacht, doch das Weinfest der Villinger Lions am Samstag in der Innenstadt war ein rekordverdächtiges. Auf und rund um den Latschariplatz war den ganzen Tag lang und bis spät in die Nacht hinein ein Kommen und Gehen, ein Lachen und Singen.















Link kopiert

VS-Villingen - "Es ist einfach schön zu sehen, wie die Menschen sich wieder freuen", sagte Roland Brauner, der gemeinsam mit Isabel Kratt das musikalische Bühnengeschehen moderierte und immer wieder auch über die sozialen Ziele der Lions berichtete.

Idee zum Fest ist schon 20 Jahre alt

Als man vor fast 20 Jahren in den Villinger Kreisen des Service-Clubs die Idee für ein Weinfest hatte, ahnte noch niemand, welche Karriere es machen würde. Dann kam Corona. 2020 verlegte man sich zwangsweise, aber mit großem Erfolg auf ein Online-Weinfest, im letzten Jahr fiel es aufgrund der Pandemie dann aber komplett aus. Nach einem, beziehungsweise zwei Jahren Pause gab es nun, unterstützt von idealem Festwetter, kein Halten mehr.

Den ganzen Tag ist was los

Was die Organisatoren rund um Präsident Markus Stiepermann besonders beeindruckte: Die Menschenmenge war den ganzen Tag über gleichbleibend groß und schwoll am sommerlich lauen Abend noch deutlich an. Corona war weit weg: Man saß Seite an Seite und Rücken an Rücken, und jeder freie Platz auf den Bierbänken blieb das nicht lange.

Die internationalen Weine fließen

Die Tafel VS und die Freizeitwerkstatt der Lions- Clubs Villingen und Villingen-Mitte dürfen sich auf eine gewaltige Spende freuen. Die internationalen Weine flossen, das Bier schäumte und die Bandnudeln mit Pulled Pork in Barbecuesoße wurden dem Caterer Carsten Duchov und seinem Team, die Roten dem Metzger Bächle aus den Händen gerissen.

Auch wenn Lion Uwe Lauinger und seine Helfer mit dem Heranschaffen flüssigen Nachschubes kaum hinterherkamen, so war ihnen die Begeisterung am Gelingen des Weinfestes 2022 anzusehen.

Große freundschaftliche Unterstützung

Von Beginn an und so auch diesmal, konnte sich der Lions-Club Villingen auf freundschaftliche Unterstützung von den Lions aus Schwenningen, der Historischen Narrozunft, der Hexenzunft, des Katzenmusikverein und der St. Georgs-Pfadfinder verlassen.

Stimmungsvolle musikalische Umrahmung

Und dann waren da noch die Sänger und Musiker auf der zentralen Bühne, ergänzt um die Späße von Clown Enrico (Henry Greif). Mit den Oldies des Villinger Sängerkreises begann das Non-stopp- Programm und mit der Rock-und Pop-Gruppe "roccaine" endete es pünktlich um 23 Uhr.

Dazwischen sorgten musikalische Stammgäste beim Weinfest wie die doubletown bigband vs, die Githarrys, die Dörr-Brüder und die Villinger Stadtharmonisten, aber auch "Neulinge" wie die Combo "Klosterbrass" für beste Stimmung.