„Alwines Lädle“ in Gruol: Neue Einkaufsmöglichkeit feiert Premiere

Auf diesen Tag hatte man in Gruol mit Spannung gewartet. Die Schwestern Elisa, Emilia und Julia Siedler eröffneten jetzt eine nach ihrer verstorbenen Oma benannte Nahversorgung.
Der optisch ansprechend im dunklen Braun gestaltete Container nennt sich „Alwines Lädle“ – eine Hommage an die 2023 verstorbene und in Gruol sehr beliebte Alwine Siedler. Sie war die Frau des bereits 2019 verstorbenen Metzgermeisters Erich Siedler und schmiss im wahrsten Sinne des Wortes den Metzgerladen in der Schweizerlandstraße – als es diesen noch gab.