Altensteig (Württ.) Steuersenkung ist große Herausforderung

Vom 18. März bis zum 19. April waren die Läden in Altensteig geschlossen. "Das war hart", blickt Werberingvorsitzender Uwe Seeger auf vier Wochen ohne Einnahmen und mit weiterlaufenden Kosten zurück. Normalerweise sei die aktuelle Frühjahrsmode in seinem Fachgeschäft in dieser Zeit stark nachgefragt. Farbenfrohe Blusen und trendige Hosen seien in den Regalen liegengeblieben.

Beim Umsatz habe sich auch das Arbeiten im Homeoffice bemerkbar gemacht. "In der eigenen Wohnung kleidet man sich gewöhnlich nicht so chic wie im Büro", gibt Seeger zu bedenken. Dass wegen der Corona-Pandemie keine Konfirmationsanzüge und Hochzeitskleider verkauft werden konnten, habe sich ebenfalls ausgewirkt. Ihm sei nichts anderes übrig geblieben, als seine Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit zu schicken.