Alte Satzung tritt wieder in Kraft: Ettenheimer Gemeinderat wendet Bürgerentscheid ab

Die Bekanntmachungen der Ettenheimer Verwaltung werden wieder vollumfänglich gedruckt. Damit geht die Stadt auf die Forderungen der Kritiker ein.
Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Einen Bürgerentscheid über eine Bekanntmachungssatzung der Stadt wird es nicht geben. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend mit breiter Mehrheit. Vielmehr nimmt die Stadt Abstand von der Ende Januar 2026 beschlossenen Neufassung, in der sie amtliche Bekanntmachungen in besonderen Fällen auch in digitaler Form mit ermöglichen wollte. Wie hinlänglich bekannt, hatte das eine Initiativgruppe von Bürgern auf den Plan gerufen und in ein Bürgerbegehren gemündet, das die erforderliche Zahl an Unterschriften übertraf. Hätte die Stadt an ihrer neuen Bekanntmachungssatzung festgehalten, wäre somit die Grundlage für einen Bürgerentscheid gegeben gewesen. Bürgermeister Bruno Metz merkte an, in seiner inzwischen 31,5 Jahre langen Amtszeit habe man sich hinsichtlich der Wichtigkeit „selten mit einem derart überschaubaren Thema“ beschäftigt. Er könne einen Bürgerentscheid, bei dem 180 Menschen beschäftigt sein würden, und der die Stadt rund 70.000 Euro kosten würde, nicht verantworten.