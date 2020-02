Albstadt Feuerwehreinsatz: Krankenhaus gibt Entwarnung nach Rohrbruch

"Oberste Priorität hat immer die Versorgungssicherheit der Patienten", so Manfred Heinzler, kaufmännischer Geschäftsführer. Daher sei zuerst die Zentrale Notaufnahme in Balingen eingebunden worden. Um 11 Uhr waren dann alle Chefärzte zur Stelle, angefangen beim Ärztlichen Direktor Michael Bitzer über den leitenden Notarzt Steffen Vetter, Samir Khleif als Chefarzt der Gefäßchirurgie, Uwe Markert, Chefarzt der Viszeralchirurgie, und Boris Nohe, Chefarzt der Anästhesie, bis zur Pflegedirektorin Blerta Muqaku. Schnell stand fest, dass der Krankenhausbetrieb aufrecht erhalten werden konnte. Vorsorglich meldete das Krankenhaus sich aber aus der Notfallversorgung ab, weil die Datenleitung ausgefallen war. Dasselbe galt für die Schlaganfall-Einheit, denn eine Übertragung der Daten, die der Computertomograf liefert, an die Universitätskliniken Freiburg und Tübingen sei nicht möglich gewesen. Mit Hilfe der dortigen Experten werde in solchen Fällen aber entschieden, welche Sofortmaßnahmen eingeleitet werden müssen, erklärte Bitzer.

Ebenfalls ausgefallen waren die Aufzüge, so Angele: "Sie fahren bei einem Brandmeldealarm" – auch wenn er durch Wasser verursacht werde – "herunter." Der so genannte Feuerwehraufzug aber habe durchgehend funktioniert. Wer ihn benutzen wollte, konnte sich an den Empfang wenden, wo die Ebinger Feuerwehrleute in Bereitschaft standen und die Aufzugtransporte begleiteten.

Feuerwehrleute im ganzen Haus und auf allen Stationen unterwegs

34 Feuerwehrleute waren unter Angeles Kommando im Einsatz, als erster der stellvertretende Ebinger Abteilungskommandant Michael Lüdke als Zugführer. Sie kümmerten sich auch um Trocknungsgeräte und alles Technische, zusammen mit Prüßner und dem stellvertretenden IT-Leiter Karsten Tönniges.

Weil mit der Brandmeldeanlage auch die Brandfrüherkennung nicht mehr funktionierte, waren Feuerwehrleute im ganzen Haus und auf allen Stationen unterwegs, um die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter sicherzustellen.

"Kurz nach 11 Uhr kam dann das Signal der Techniker, dass die Brandmeldeanlage in weiten Teilen den Betrieb wieder aufnehmen kann", sagte Angele. Die Sicherheitsfirma "Be Save" aus Albstadt kontrolliere nun noch die wenigen Bereiche, in denen sie noch nicht wieder laufe.

"Die Patientenversorgung war zu keinem Zeitpunkt gefährdet", betont Vetter, "zumal die Stromversorgung nicht betroffen war. Auch auf der Intensivstation funktionierten alle Geräte." Dennoch hätten sich alle Verantwortlichen parallel mit dem Plan B beschäftigt und beraten, wie im Bedarfsfall Patienten zu verteilen, Transporte zu organisieren und die dafür notwendigen Geräte, etwa zur Beatmung, bereitzustellen seien. "Nötig war es glücklicherweise nicht." Auch ein Operationssaal sei durchgehend betriebsbereit gewesen.

"In der Radiologie konnten wir alle geplanten Untersuchungen durchführen", betont Khleif und fügt hinzu: "Auch wir waren auf den Worst Case", den schlimmsten Fall, "vorbereitet, konnten aber Entwarnung geben."

Einziges Hauptproblem war also die Datenleitung, was laut Bitzer dazu führte, dass die Tele-Radiologie, die in Albstadt sitzt, nicht funktionierte, weshalb der zuständige Arzt von Balingen aus gearbeitet habe.

Krankenhaus-Einsatzplan wird immer aktuell gehalten

"Die Zusammenarbeit mit den Balinger Kollegen war sehr gut", sagte Blerta Muqaku. "Alle waren in den Notfallplan mit eingebunden." Der sich als funktionierend erwiesen habe – das habe die Situation gezeigt, wie Hinger hinzufügte. "Jetzt hat sich bewährt, dass wir den Krankenhaus-Einsatzplan immer aktuell halten", auch dank mehrerer Ernstfall- und Evakuierungsübungen im Jahr."

Eine behelfsmäßige Datenleitung nach Balingen hatten Tönniges und seine Kollegen der IT über ein Smartphone schon bald aufgebaut. Bis zum frühen Abend erwarten sie die Ersatzteile, die in Stuttgart vorrätig sind und gebraucht werden, um die reguläre Datenleitung wieder aufzubauen.

Voll des Lobes darüber, wie schnell die Rädchen ineinander gegriffen haben und wie gut alles funktioniert hat, sind Landrat Günther-Martin Pauli und der Albstädter Bürgermeister Steve Mall, zuständig für die Feuerwehr. Beide dankten den Einsatzkräften der Feuerwehr, auch weil sie sich möglichst unauffällig und ohne Unruhe zu verbreiten im Krankenhaus bewegt hätten, sowie dem Team des Zollernalb-Klinikums und des Roten Kreuzes, das in Bereitschaft stand.

Sobald alle Ersatzteile für die Datenleitung installiert und alle Anlagen überprüft sind, sei das Krankenhaus wieder vollständig einsatzbereit, erklärten Hinger und Heinzler. Diesen Fall erwarten sie für den frühen Samstagabend. Den Fall werde man zum Anlass nehmen, die Hauptsteuerung künftig noch besser zu schützen, versicherte Tönniges.