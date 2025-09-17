AfD-nahe Kundgebung in Lörrach: Unmut vor dem Tag der Demokratie

Das „Bündnis 5 vor 12 – für Demokratie, gegen Rechtsextremismus“ äußert sich zur angekündigten Kundgebung eines Bündnisses um Gemeinderat und AfD-Politiker Birger Bär.

Das „Bündnis 5 vor 12 – für Demokratie, gegen Rechtsextremismus“ schätzt unsere Demokratie und unser Grundgesetz mit seinen Grundrechten und der Menschenwürde als oberstes Gebot, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses. Unsere Demokratie zeichne sich aus durch freie Wahlen, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz, Presse- und Meinungsfreiheit, Freiheit der Kultur. Es gebe kein perfektes System und daher müsse die Demokratie immer wieder weiterentwickelt, aber auch verteidigt werden gegen ihre Feinde, heißt es weiter.

Bündnis äußert sich zur Kundgebung Am Samstag, 20. September, feiert Lörrach den Tag der Demokratie vor dem Alten Rathaus in der Wallbrunnstraße, wo sich im Jahr 1848 mutige Menschen für Freiheit, Bildung und Wohlstand eingesetzt haben. Dies gelte auch weiterhin und heute mehr denn je. An diesem Tag veranstaltet auch eine sogenannte Demokratische Initiative in Lörrach auf dem Marktplatz eine Kundgebung, an der scheinbar für unsere Demokratie gesprochen werde. Dies sei eine Irreführung der Öffentlichkeit, weil sich dahinter die AfD mit ihrem Lörracher Chefideologen Birger Bär verstecke. „Sie missbrauchen jedoch die Demokratie“, heißt es in der Mitteilung.

Unsere Empfehlung für Sie Tag der Demokratie in Lörrach Zeit, die Demokratie zu feiern Das diesjährige Motto lautet „Fenster auf für die Demokratie“.

Jüngstes Beispiel sei die rechte Schmutzkampagne gegen die Kandidatin für das Richteramt beim Bundesverfassungsgericht, schreibt das Bündnis für Demokratie. Hier werde die unabhängige Justiz politisiert, was in allen autokratischen Systemen zum Prinzip gehöre (die Politik stelle sich damit wie in den USA über die Justiz).

Birger Bär segle unter falscher Flagge, wenn er seine Aktion unter der Überschrift „Demokratische Initiative“ ankündige und gleichzeitig die Finanzierung des Tages der Demokratie im Lörracher Gemeinderat scheinheilig in Frage stellt. Diese „Heuchelei und Irreführung“ lehne das Bündnis 5 vor 12 entschieden ab. Meinungs- und Pressefreiheit bedeuteten wertschätzenden und fairen Austausch von Argumenten. Hass und Häme, wie sie von der AfD geschürt würden, seien keine Argumente, sondern Gift für eine Gesellschaft.

Mit Plakaten ein Zeichen für die Demokratie setzen

Birger Bär und die AfD versuchten mit sanften Worten ihre verfassungsfeindlichen Positionen zu verschleiern, was auch ein Gutachten des Verfassungsschutzes und entsprechende Gerichtsurteile zur AfD belegen würden. Dem trete das Bündnis 5 vor 12 entschlossen entgegen.

Unsere Empfehlung für Sie Tag der Demokratie Lörrach Michel Friedman als Redner Der Jurist, Publizist und Philosoph wird im September die Revolutionsrede am Alten Rathaus in Lörrach halten.

Daher ruft das Bündnis 5 vor 12 alle Demokratie-Freunde auf, am Samstag rechtzeitig vor 16 Uhr vor das Alte Rathaus Lörrach in die Wallbrunnstraße zur Veranstaltung der Stadt Lörrach zu kommen und zur Podiumsdiskussion um 18 Uhr ins Tonart in der Baumgartnerstraße.

Was das Bündnis „5 vor 12“ erreichen möchte

Das Bündnis 5 vor 12 ruft dazu auf, Plakate mit klaren Botschaften mitzubringen, um für die Demokratie Farbe zu bekennen. Das Bündnis begrüßt Michel Friedman als engagierten Publizisten und Juristen mit einer klaren Haltung gegen Rechtsextremismus und die AfD. Es gehe um unsere Freiheit und Zukunft einer solidarischen, toleranten und vielfältigen Gesellschaft.

Das Bündnis „5 vor 12 – für Demokratie, gegen Rechtsextremismus“ hat im Mai 2024 den Schritt zur Umwandlung in einen Verein vollzogen. Die Vereinsgründung sollte vor allem dazu dienen, der Arbeit des bis dahin losen Aktionsbündnisses für Demokratieförderung Kontinuität und Stabilität zu verleihen, sagte Klaus Nack aus dem Vorstand damals im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit dem Schritt der Vereinsgründung werde die gesellschaftspolitische Arbeit des Bündnisses auf eine nachhaltige Basis gestellt.

Seinen Hauptzweck sieht der Verein in der Demokratieförderung und der Förderung der Grundrechte auf der Basis der Grundgesetzes, deren Umsetzung er in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens begleiten möchte. Dies soll vor allem durch die Organisation von Kundgebungen, Demonstrationen, Aktionen und Arbeitsgruppen sowie Bildungsarbeit in Kitas, Schulen und der Erwachsenenbildung geschehen. Hierfür möchte man sich mit Bildungseinrichtungen aus der Region vernetzen, darüber hinaus aber auch mit Gewerkschaften wie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) oder mit lokalen Firmen Kooperationen eingehen.