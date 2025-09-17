AfD-nahe Kundgebung in Lörrach: Unmut vor dem Tag der Demokratie

Das „Bündnis 5 vor 12 – für Demokratie, gegen Rechtsextremismus“ äußert sich zur angekündigten Kundgebung eines Bündnisses um Gemeinderat und AfD-Politiker Birger Bär.
Das „Bündnis 5 vor 12 – für Demokratie, gegen Rechtsextremismus“ schätzt unsere Demokratie und unser Grundgesetz mit seinen Grundrechten und der Menschenwürde als oberstes Gebot, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses. Unsere Demokratie zeichne sich aus durch freie Wahlen, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz, Presse- und Meinungsfreiheit, Freiheit der Kultur. Es gebe kein perfektes System und daher müsse die Demokratie immer wieder weiterentwickelt, aber auch verteidigt werden gegen ihre Feinde, heißt es weiter.