Ärztemangel im Schwarzwald-Baar-Kreis: Jetzt bloß nicht vermasseln!

1 Ihre Taschen dauerhaft packen, um sich im Schwarzwald-Baar-Kreis niederzulassen, sollen sich Mediziner. Doch dafür muss man vor Ort auch etwas tun. Foto: Oliver Berg/dpa/Oliver Berg

Großartig, dass dem Ruf in den Schwarzwald-Baar-Kreis jetzt mehr angehende Ärzte folgen. Hermann Hesse hatte Recht: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Aber wer will, dass sich langfristig Ärzte ansiedeln, darf das Danach nicht vermasseln. Mit einem tollen Praktikum ist es nicht getan. Auch Prämien oder Bauplätze als Köder können nicht das Mittel der Wahl sein. Ein Strohfeuer hat selten ein langlebiges Feuer entfacht. Weitere Taten müssen folgen. Der Schwarzwald-Baar-Kreis, seine Infrastruktur und das medizinische Umfeld, in das sich unsere Landärzte von Morgen einfügen sollen, müssen das Versprechen, das man Studenten jetzt gibt, einlösen. Wer herkommt, darf nicht zum Einzelkämpfer werden – Ärztehäuser, MVZs und gute Vertretungslösungen, ein enger Schulterschluss der Mediziner der Region sind unabdingbar. Nur gemeinsam ist man jetzt stark.