Abgeordneter für Calw/Freudenstadt: Mack wird stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Klaus Mack, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, ist zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion gewählt worden.

In seiner neuen Funktion verantwortet Klaus Mack die Bereiche Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz, nukleare Sicherheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie Nachhaltigkeit. Damit übernimmt der 53-Jährige innerhalb seiner Fraktion Verantwortung für zentrale Zukunftsfragen Deutschlands, wie sein Büro in einer Pressemitteilung schreibt. Zugleich wachse damit auch der Einfluss seiner Heimatregion in Berlin.

Mack folgt auf Andreas Jung, der inzwischen Kultusminister des Landes Baden-Württemberg ist.

„Die Bewahrung der Schöpfung, eine sichere Energieversorgung und eine verlässliche entwicklungspolitische Zusammenarbeit gehören zu den großen Aufgaben unserer Zeit. Nachhaltige Politik gelingt, wenn wir Umwelt- und Klimaschutz mit wirtschaftlicher Stärke, Innovation und gesellschaftlichem Zusammenhalt verbinden. Dabei müssen Kommunen, Landwirtschaft, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger Partner sein“, sagt Mack.

Als Bürgermeister und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Kommunalpolitik der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion kennt er die Herausforderungen von Städten und Gemeinden aus erster Hand. Zugleich hat er sich in den vergangenen Jahren intensiv mit Fragen des Naturschutzes, der Biodiversität, einer naturverträglichen Energiewende sowie nationalen und internationalen Schutzgebieten beschäftigt.

Mack verspricht „tragfähige Lösungen“

Auch seine internationale Erfahrung möchte Mack gezielt einbringen. Aus zahlreichen Fachgesprächen und Delegationsreisen habe er die Erkenntnis gewonnen, dass Klima-, Natur- und Entwicklungspolitik stärker miteinander verzahnt werden müssen.

„Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Es geht um bezahlbare und sichere Energieversorgung über den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen bis hin zu einer partnerschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit. Ich freue mich darauf, diese Themen gemeinsam mit meiner Fraktion verantwortungsvoll zu gestalten. Wir werden unterschiedliche Interessen zusammenzuführen und tragfähige Lösungen für unser Land zu entwickeln“, wird Mack abschließend zitiert.