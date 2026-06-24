Abgeordneter für Calw/Freudenstadt: Mack wird stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Klaus Mack, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, ist zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion gewählt worden.
In seiner neuen Funktion verantwortet Klaus Mack die Bereiche Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz, nukleare Sicherheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie Nachhaltigkeit. Damit übernimmt der 53-Jährige innerhalb seiner Fraktion Verantwortung für zentrale Zukunftsfragen Deutschlands, wie sein Büro in einer Pressemitteilung schreibt. Zugleich wachse damit auch der Einfluss seiner Heimatregion in Berlin.