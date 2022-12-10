19. September 2010: Amoklauf hinterlässt Lörrach vor 15 Jahren in Schockstarre

Im September 2010 schießt eine 41-jährige Anwältin im Lörracher Elisabethen-Krankenhaus wild um sich. Zuvor tötet sie ihren fünfjährigen Sohn und dessen Vater. War die Trennung der Auslöser? Unser Autor erinnert sich. [Archiv]
Und plötzlich ist es wieder da: das flaue Gefühl, das Entsetzen - geradezu schmerzhaft. Obwohl er inzwischen fünfzehn Jahre zurückliegt: der Amoklauf mit vier Toten am Sonntag, 19. September 2010. Es ist der grauenvollste Tag, den die Stadt Lörrach und ihre 50.0000 Einwohner in der jüngeren Geschichte erleben sollen.