Zwischen Hechingen und Balingen: Sieben Menschen bei Unfall auf der B27 verletzt

Zu einem schweren Unfall mit sieben verletzten Personen ist es am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf der B27 gekommen.

Ein 21-jähriger BMW-Lenker befuhr mit überhöhter Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen in Richtung Balingen. Kurz vor der Anschlussstelle Hechingen-Süd wechselte ein 46-jähriger Fahrer eines VW Tiguan vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei den von hinten herannahenden BMW. Durch den Zusammenstoß wurde der VW Tiguan nach rechts abgewiesen und stieß mit einem Mazda eines 43-Jährigen zusammen, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr und gerade vom VW überholt wurde.

Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der Fahrer des VW Tiguan wurde schwer verletzt. Von den fünf Insassen des Mazda erlitten drei Personen, darunter die 30-jährige Beifahrerin sowie ein elfjähriges Kind, leichte Verletzungen. Zwei weitere Kinder im Alter von elf und 13 Jahren zogen sich schwere Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle in umliegende Kliniken gebracht.

B27 zeitweise vollständig gesperrt

Zur Versorgung der Verletzten und zur Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die B27 zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Mitte und Hechingen-Süd bis kurz vor Mitternacht vollständig. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden belief sich auf mindestens 75.000 Euro.

Der Rettungsdienst war mit fünf Rettungswagen, einem Notarzt und einem organisatorischen Leiter im Einsatz. Zudem rückten die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften sowie das THW mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften an. Der Verkehrsdienst Tübingen übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden.