Zweiter Honorarkonsul in der Familie Mack: Miriam Mack wird Honorarkonsulin der Republik Kroatien

Miriam Mack, Gesundheitsökonomin mit kroatischen Wurzeln, will weiter Brücken nach Kroatien bauen. Bereits ihr Mann Europa-Park-Inhaber Michael Mack ist Honorarkonsul – für Frankreich.

Seit April dieses Jahres gehört der Themenbereich Kroatien zu den 17 europäischen Themenbereichen des Europa-Parks. Die Besucher erwartet dort nicht nur die Achterbahn „Voltron Nevera“, sondern auch die interaktive Familienausstellung „Croation Inspiration“, die spannende Einblicke in die größten Errungenschaften Kroatiens gibt.

Miriam Mack, die aus dem Land stammt, hat eine wichtige inspirierende Rolle bei der Gestaltung gespielt. In der Veejoy-Serie „Eine Reise durch Kroatien“ können die Zuschauer sehen, wie Miriam Mack die schönsten Gebiete des Inselstaates besucht, um sich vom authentischen Lebensgefühl Kroatiens für den neuen Themenbereich im Europa-Park inspirieren zu lassen.

Zudem zeigt sie in ihrem Coffeetable-Buch „Kroatien: Rezepte und Geschichten von der adriatischen Küste“ einen ganz persönlichen Blick auf ihre Heimat.

Miriam Mack will weiter Brücken bauen

Darüber hinaus setzt sie sich in vielfältigen Aktionen für Kroatien und seine Einwohner ein und hat die Intention, zukünftig weitere Brücken zu bauen, um Wirtschaft, Kultur und Menschen zu verbinden.

Ihre Ernennung zur Honorarkonsulin der Republik Kroatien in Baden-Württemberg, Amtssitz in Freiburg, erfolgt Anfang November in Rust.

Miriam Mack ist die zweite Honorakonsulin in der Familie Mack. Ihr Mann Michael Mack wurde 2018 zum französischen Honorarkonsul ernannt.