Für mehr als 20 Millionen Euro: Herrenknecht darf in Allmannsweier ein neues Logistikzentrum bauen

Das Schwanauer Unternehmen Herrenknecht plant auf 1,5 Hektar einen Neubau – und möchte dafür 20 Millionen Euro in seinen Stammsitz investieren.
Martin Herrenknecht zeigte sich auf Anfrage unserer Redaktion zufrieden und kündigte an: „Wir investieren in Schwanau über 20 Millionen Euro.“ Nach Auskunft der Pressestelle solle der Bau des Zentrums kurzfristig beginnen und werde voraussichtlich bis ins 1. Quartal 2027 andauern. „Mit dem Neubau investiert die Herrenknecht AG weiter in den Hauptsitz und wichtigsten Produktionsstandort des Konzerns“, betonte Pressesprecher Florian Kulke.