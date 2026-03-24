Für mehr als 20 Millionen Euro: Herrenknecht darf in Allmannsweier ein neues Logistikzentrum bauen

Das Schwanauer Unternehmen Herrenknecht plant auf 1,5 Hektar einen Neubau – und möchte dafür 20 Millionen Euro in seinen Stammsitz investieren.

Martin Herrenknecht zeigte sich auf Anfrage unserer Redaktion zufrieden und kündigte an: „Wir investieren in Schwanau über 20 Millionen Euro.“ Nach Auskunft der Pressestelle solle der Bau des Zentrums kurzfristig beginnen und werde voraussichtlich bis ins 1. Quartal 2027 andauern. „Mit dem Neubau investiert die Herrenknecht AG weiter in den Hauptsitz und wichtigsten Produktionsstandort des Konzerns“, betonte Pressesprecher Florian Kulke.

Martin Herrenknecht, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, konnte sich jedoch einen Seitenhieb auf die langsamen Entscheidungen der Behörden nicht verkneifen: „Von der Antragstellung bis zur Baugenehmigung für das Logistikzentrum sind dreieinhalb Jahre vergangen.In Indien hatten wir nach drei Monaten die Genehmigung für ein neues Werk“, kritisierte Herrenknecht die Bürokratie.

Die Pläne für den Neubau eines Logistikzentrums hatte Unternehmensberater Josef Gruseck bereits im Mai 2022 dem Ortschaftsrat Allmannsweier vorgestellt. Er hatte den Neubau mit der nötigen Leistungsfähigkeit im internationalen Wettbewerb begründet.

Martin Herrenknecht kritisiert die Bürokratie

Mit den bestehenden Flächen sei Herrenknecht an seine Grenzen gestoßen. „Insbesondere durch den Wettbewerb mit China ist Herrenknecht gefordert, mehr Leistung und mehr Service zu bieten“, hatte Gruseck den damaligen Ratsmitgliedern erklärt.

Nun – knapp vier Jahre später – präsentierte Bauamtsmitarbeiterin Simone Brandenburger dem Planungs-und Bauausschuss den Stand des Bebauungsplanverfahren. Denn für das Bauvorhaben war die vierte Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Allmannsweier“ notwendig. Dessen Offenlage endete zum 27. Februar, der Aufstellungsbeschluss war bereits am 21. März 2022 erfolgt.

Doch wie wird das neue Logistikzentrum aussehen? „Es soll ein Gebäudekomplex mit einem Bürotrakt, einer Warenleitstelle, Trafostation sowie mehreren Hallen entstehen“, stellte Brandenburger vor.

126 Kfz-Stellplätze sind für das neue Zentrum eingeplant

Herrenknecht möchte sowohl sogenannte Kalt- als auch Warmhallen bauen, letztere zeichnen sich durch Isolierung und Energieeffizienz aus. Die Fläche des Logistikzentrums betrage etwa 1,5 Hektar, so Brandenburger. Dabei plane das Unternehmen, bewusst in die Höhe bauen, um flächenschonend zu arbeiten.

Neue Mitarbeiter müssen nicht eingestellt werden, denn die Arbeitsplätze werden vom vorhandenen Logistikzentrum im Waldweg in das neue Gebäude umziehen. Geplant seien aktuell 126 Kfz-Stellplätze sowie fünf für Fahrräder. Das Bauvorhaben sei zulässig, die Verwaltung empfehle eine Zustimmung, stellte Brandenburger abschließend klar.

Neue Mitarbeiter werden nicht benötigt

Ausschussmitglied Georg Zeller (FWV) monierte zu Beginn, dass die Beschriftung der Baupläne nicht zu lesen sei. „Das ist uns auch aufgefallen, wir werden das nachbessern“, betonte Brandenburger.

Zeller wies zudem daraufhin, dass der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Allmannsweier“ bald eine Grenze erreiche, die „wir nicht überschreiten dürfen“. Man müsse die vorhandenen Flächen effizient nutzen anstatt sie auszureizen. Gleichzeitig wollte er wissen, „warum das Bürogebäude nicht höher gebaut werden kann“.

Dies sei eine Entscheidung von Herrenknecht, die man als Gemeinde nicht beeinflussen könne, entgegnete die Bauamtsmitarbeiterin. Das Bürogebäude gleiche sich dem Gebäudekomplex an, betonte Bürgermeister Marco Gutmann. Die Festsetzung spiegle sich auch im Bebauungsplan wider.

Ausschuss warnt vor Grenzen des Bebauungsplans

„Wie sieht es mit der Zufahrt für die Warenanlieferung aus?“, hakte Gerd Ziegler (FWV) nach. Man müsse auf die Lärm-und Geruchsbelastung im Ort schauen. „Es ist kein durchgängiges Anfahren auf dem Gelände“, merkte Bauamtsleiterin Martina Stahl an. Dennoch werde man sich bei den Anfahrten über die Ortsgrenze hinaus Gedanken machen.

Der Planungs-und Bauausschuss votierte einstimmig für den Neubau eines Logistikzentrums.

Weitere Projekte

Herrenknecht möchte neben dem Logistikzentrum auch ein neues Gebäude für Forschung und Entwicklung bauen. Das Vorhaben startete bereits Anfang Januar mit dem Spatenstich. An der Ecke Dr. Martin Herrenknecht Straße / Waldweg im Gewerbegebiet Allmannsweier soll ein dreigeschossiges Gebäude mit 1058 Quadratmeter Nutzfläche entstehen, so die Mitteilung von Anfang Januar. Dabei stehe auch die Erforschung von Tiefengeothermie im Fokus.