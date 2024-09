Zusammenstöße nach dem CSD in Albstadt: Rechtsausleger und linke Gegendemonstranten

1 „Gesichts zeigen“ ist nicht Jedermanns Sache, wie die Gegendemonstranten gegen den Christopher Street Day bewiesen haben. Foto: Karina Eyrich

Ein kleines Häuflein waren jene, die gegen den Christopher Street Day (CSD) demonstriert haben – teils vermummt. Befürchtet hatten dessen Organisatoren eine deutlich größere Gruppe, doch die blieb aus. Tatsächlich waren mehr Polizisten als Gegendemonstranten vor Ort.









Was Rechtsausleger so unter „Gesicht zeigen“ – das Wort fiel mehrfach aus dem Mund des Wortführers – verstehen: Mit teils hochgezogenen T-Shirts oder Tüchern über Mund und Nase, viele mit Sonnenbrillen, Kapuzen oder Schildkappen bewegten sich am Freitagabend rechte Gegner des CSD vom Rathaus über Obere Vorstadt, Schütte und Grüngrabenstraße zurück in die Marktstraße, wo vor dem Rathaus die so genannte Abschlusskundgebung stattfand.