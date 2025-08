Zum Start scheint die Sonne: Beim Seefest glänzt Berneck in einem Lichtermeer

Die Aufbauarbeiten zum Bernecker Seefest waren die ganze Woche über vom Regen begleitet: leichter Niesel, dicke Tropfen, regelrechte Schauer – es war alles dabei. Für das Organisationsteam rund um Georg Titel, Vorsitzender des Männergesangvereins Berneck, eine Achterbahn der Gefühle zwischen Hoffen, Bangen, Überlegen und Risikoabwägen, denn eine Absage des Bernecker Seefest sollte auf jeden Fall verhindert werden.

Selbst am Morgen des Fests gingen immer wieder sorgenvollen Blicken gen Himmel. Als sich um die Mittagszeit erste Sonnenstrahlen durch den wolkenverhangenen Himmel schoben und die Wolkendecke lichter wurde, ging ein Raunen durch die gesamte Helferschar – ein Moment, der allen unter die Haut ging, denn jetzt war klar: Das Bernecker Seefest 2025 kann starten.

Gegen 17 Uhr wurde das Bernecker Seefest bei Sonnenschein eröffnet und zahlreiche Zuschauer machten sich auf den Weg in den malerischen Altensteiger Stadtteil. Die Stimmung war fröhlich, es wurde gegrillt, gebrutzelt, angestoßen und viel gelacht. Am Mühlekanal sorgten die Liveband „Stieableshocker“ für beinahe schon ausgelassene Stimmung.

Abwechslungsreiches Kinderprogramm

Für die kleinen Gäste war ein abwechslungsreiches Kinderprogramm organisiert worden: Die Kinder durften sich von B-Juniorinnen der Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg schminken lassen, Bernecker-Seefestboote basteln, malen oder mit Fisher-Tipps basteln.

Kein Seefest ohne Bewirtung durch die Mitglieder der Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg und des MGV Berneck: neben den „Klassikern“ wie Rote Wurst, Curry Wurst und Pommes wurden Schupfnudeln und Gyros an den Ständen entlang des Sees angeboten. Am Stand des Hotel Restaurant Rössle wurden Steak-Weckle vom Küchenchef des „Rössle“ persönlich gegrillt, seine Mitarbeiter bereiteten eine leckere Pilzpfanne sowie Apfelküchle für die süßen Schlemmermäuler zu. Bleibt zu erwähnen, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des „Rössle“ an diesem Abend ehrenamtlich für das Seefest und für den Ort tätig waren.

Auf der Wiese am Pavillon kamen die Gäste an den fröhlichen Gesichtern der Frauenmannschaft der Spielvereinigung Berneck/ Zwerenberg nicht vorbei: Diese mixten motiviert und mit Charme Cocktails, während die Männermannschaft die Gäste am Pilswagen mit Getränken versorgte.

Neue Plätze bieten beste Aussicht

So dauerte es nicht lange, bis die bereit gestellten Sitzgelegenheiten entlang des Sees und auf der Wiese am Pavillon besetzt waren. Dieses Jahr konnten indes erstmals weitere Garnituren auf dem Gelände des ehemaligen Rössle-Gästehauses aufgebaut werden; wie sich herausstellen sollte, waren dies die besten Aussichtsplätze auf das Brillantfeuerwerk, das voller Spannung erwartet wurde.

Den Besuchern bot sich bei Einbruch der Nacht wieder einmal ein atemberaubender Anblick, als die vielen bunten Lichterbecher rund um den See ihren Glanz entfalteten und der Schriftzug „Berneck grüßt seine Gäste 2025“ in rotem Kerzenglanz erstrahlte. Die Wege und Bäume entlang des Ufers leuchteten im Schein von bunten Lichterketten, die Häuser der Altstadt sowie die Bernecker Burg glänzten in einem Lichtermeer aus Farben und bildeten eine traumhafte Kulisse für das großartige Feuerwerk, das kurz nach 22 Uhr gezündet wurde und den krönenden, stimmungsvollen Höhepunkt des Festes darstellte.