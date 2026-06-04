Zugangriff im Kreis Rottweil: Jugendlicher berichtet von Todesangst und fehlender Zivilcourage

Nach dem Angriff auf eine Jugendgruppe in einer Regionalbahn bei Rottweil berichtet eines der mutmaßlichen Opfer über die Ereignisse.
Der Angriff auf mehrere Jugendliche in einer Regionalbahn bei Deißlingen am 15. Mai hat viele Menschen bewegt. Nun hat sich Ahmed, einer der Betroffenen, bei unserer Redaktion gemeldet. Der 16-Jährige (vollständiger Name ist der Redaktion bekannt) möchte über das Erlebte sprechen, um auf die Folgen solcher Gewalttaten aufmerksam zu machen und für mehr Zivilcourage zu appellieren.