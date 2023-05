Eine 17-jährige Artistin berichtet vom Leben in einem Zirkus

Zu Gast in Seelbach

1 Ashley Barelli trägt hier Hula-Hoop-Reifen, sie sie für ihre Zirkusnummer braucht. Foto: Schabel

Am Seelbacher Ortseingang hat der „Circus Gebrüder Barelli“ sein großes Zelt aufgeschlagen. Unsere Redaktion hat eine junge Artistin gefragt, wie ihr Leben auf Achse aussieht. Ashley Barelli steht von Kindesbeinen an in der Manege.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Montagvormittag ist die Lage noch ruhig auf dem Gelände am Seelbacher Ortseingang. Die Tiere des zirkuseigenen Zoos grasen auf der Wiese, ein Mitarbeiter schrubbt den roten Ausschankwagen. Die Wohnwagen der Artisten und mehrere rote Zugmaschinen, die das Equipment herangekarrt haben, bilden eine Art Wagenburg. Auch das Zirkuszelt steht bereits, es ist am Wochenende aufgebaut worden. Im Kassenwagen, dem Zirkusbüro, ist eine junge Frau anzutreffen. Sie sei gern bereit, über das Leben auf Achse zu sprechen, sagt die 17-Jährige zum Berichterstatter.