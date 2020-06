Zollernalbkreis Maskenpflicht nur auf Albstädter Wochenmarkt

Bereits Ende April hat die Stadtverwaltung Albstadt in einer Mitteilung verkündet, dass auf den Wochenmärkten der Kommune eine Maskenpflicht gilt. Die Begründung: Auf den Wochenmärkten hätten sich öfter viele Personen auf engem Raum nicht an den Mindestabstand gehalten. Das Ziel der Maßnahme: Menschen schützen, die zur Risikogruppen gehören. Eine Besonderheit: Private Märkte sind von dieser Allgemeinverfügung ausgenommen.

So fällt beispielsweise der Bauernmarkt in der Markstraße nicht unter die Marktsatzung der Stadt, teilt Sarah Braun, Pressesprecherin der Stadtverwaltung Albstadt mit. Auf dem Bauernmarkt gilt die Allgemeinverfügung also nicht und Kunden dürfen auch ohne Mundschutz einkaufen. Braun berichtet ferner, dass die Stände beim Bauernmarkt ohnehin so weit auseinander stehen, dass "die nötigen Abstandsregeln problemlos eingehalten werden können". Aus Sicht der Stadtverwaltung sei es hier bislang außerdem zu keinen nennenswerten Verstößen gegen die Corona-Verordnung gekommen.