Zollernalbkreis: Bahn frei für ein Jahrhundert-Projekt

1,7 Milliarden Euro Baukosten stehen im Raum. Damit wird der Ausbau der Zollernalb-Bahn zwischen Tübingen und Sigmaringen zum größten Bauvorhaben aller Zeiten in der Region.

Landrat Günther-Martin Pauli sprach von einem „Jahrhundertprojekt“ und niemand der anderen Vertreter aller sechs Projektpartner will ihm da widersprechen. Diese „Koalition der Willigen“ hat sich auf die Eckpunkte eines gemeinsamen Umsetzungs- und Zeitplans verständigt, den sie im Landratsamt des Zollernalbkreises vorstellten.

Die Dimensionen des Projektes sind nicht nur hinsichtlich der Kosten (siehe Infokasten) respekteinflößend. Gut 90 Kilometer Schienenstrecke der Zollernalb-Bahn zwischen der Universitätsstadt am Neckar und der Hohenzollernstadt an der Donau müssen weitgehend zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert werden.

Sie werden außerdem mit dem europaweit einheitlichen digitalen Sicherheits- und Zugsteuerungssystem „European Train Control System (ETCS) und digitalen Stellwerken (DSTW) ausgestattet. An der Bahnstrecke zwischen diesen beiden Zentren liegen die Städte Mössingen, Hechingen, Balingen und Albstadt. Die dortigen Bahnhöfe müssen ebenfalls elektrifiziert und mit Leit- und Sicherungstechnik sowie neuen Bahnsteigen versehen werden.

Vier Bauabschnitte geplant

Um die Einschränkungen durch den Bau zu minimieren und den Zugverkehr auf den jeweils nicht betroffenen Streckenabschnitten aufrecht erhalten zu können, haben sich die Projektpartner auf die Bildung von vier Bauabschnitten geeinigt. Start der Bauarbeiten soll in Tübingen sein, wo das elektrifizierte Streckennetz bisher endet.

Von dort aus führt der erste, 24,7 Kilometer lange Bauabschnitt bis zum Hechinger Bahnhof. Der zweite Abschnitt umfasst die 17 Kilometer lange Strecke zwischen Hechingen und Balingen und der dritte Abschnitt den knapp 18 Kilometer langen Abschnitt von Balingen nach Albstadt. Als letzter Bauabschnitt ist das 28 Kilometer lange und damit längste Teilstück nach Sigmaringen vorgesehen.

„Wir können 90 Kilometer nicht auf einmal komplett sperren“, erklärt Professor Tobias Bernecker, Geschäftsführer des Zweckverbandes Regional-Stadtbahn Neckar-Alb den Hintergrund dieser Partition. Um den Zugverkehr während der Bauarbeiten wenigstens in einem reduzierten Umfang aufrecht erhalten zu können, müsse man mit Wanderbaustellen und Etappenzielen arbeiten. Ganz ohne Schienenersatzverkehr gehe es aber auch nicht.

Baustart 2038, vielleicht 2036

Rahmen-Zeitpläne zur Umsetzung des Projektes gibt es ebenfalls – und zwar in zwei Varianten. In der Basisvariante (alle Planrechtsverfahren und die Zuteilung der Förderbescheide laufen fristgerecht) würde man 2038 in Tübingen beginnen und 2039 die Abschnitte von Hechingen bis Balingen und von Balingen bis Albstadt starten. 2040 will man dann als vierten und letzten Abschnitt den Ausbau von Albstadt bis Sigmaringen in Angriff nehmen.

Es gibt aber auch noch die so genannte „Chancenvariante“. Diese würde den Baustart in allen genannten Abschnitten um zwei Jahre vorziehen. Sie beinhaltet ein beschleunigtes Planungs- und Genehmigungsverfahren und vor allem die Umsetzung des gesamten Streckenausbaus mit einem Generalunternehmer.

Eugen Höschele, Vorsitzender des Zweckverbandes Regional-Stadtbahn Neckar-Alb setzt große Hoffnung in ein solches Partnerschaftsmodell. „Das könnte ein Königsweg sein“, meint er hinsichtlich möglicher Vorteile wie Planungssicherheit, Terminsteuerung und Ressourceneffizienz. „Es gibt eine Handvoll Unternehmen, die das können“, ist Höschele überzeugt.

Optimistisch: Die Vertreter der Projektpartner, die die Elektrifizierung der Zollernalb-Bahn vorantreiben wollen. Vorne links am Plakat: Eugen Höschele als Vorsitzender des Zweckverbandes Regionalstadtbahn Neckar-Alb. Rechts: Zollernalbkreis-Landrat Günther-Martin Pauli. Foto: Sabrina Stotz/Landratsamt

Um den Zeitplan zu stabilisieren, ist außerdem daran gedacht, vor der Elektrifizierung der Strecke vorab einzelne Maßnahmen umzusetzen. Die Bahnhöfe in Frommern, Lautlingen oder Hechingen oder auch die Erneuerung von Brückenbauwerken könnte man nach der Einschätzung von Eugen Höschele vorziehen: „Die Bürger müssen sehen, dass die Bagger rollen, dann glauben sie auch an das Projekt“.

Große Aufbruchsstimmung

Auch wenn es mindestens noch zehn Jahre bis zu den eigentlichen Streckenarbeiten dauert, war beim Pressetermin in Balingen die Aufbruchstimmung unverkennbar. „Alle Beteiligten wollen die Elektrifizierung, jetzt geht es darum, dass Worten Taten folgen“, spricht Eugen Höschele von einem enormen Prosperitätsgewinn für eine ganze Region. Das ist wirklich ein großes Projekt, und wir freuen uns, dass wir es unterstützen können“, ergänzt Philipp Langenfeld, der bei der Deutschen Bahn InfraGO AG Leiter der Infrastrukturprojekte Südwest ist.

„Der Ausbau der Zollernalb-Bahn ist eines der wichtigsten Verkehrsprojekte im Land“, sagt Gerd Hickmann, Abteilungsleiter für öffentlichen Verkehr im baden-württembergischen Verkehrsministerium. Sie binde eine Region mit 300.000 bis 400.000 Einwohner an die Landeshauptstadt Stuttgart an.

Das sagen die Landräte

Nicht kleiner ist die Erwartungshaltung bei den Landräten der drei beteiligten Landkreise. Es sei die historisch größte Investition in der Raumschaft und nun gehe es darum, Verbindlichkeiten zu schaffen, betont Günther-Martin Pauli. „Planung ist wichtig, Abstimmung ist wichtig, aber wir brauchen auch Spatenstiche und Strecken, auf denen Züge fahren“, fordert der seit 2025 amtierende Tübinger Landrat Hendrik Bednarz. Er ermahnt deshalb alle Beteiligten, mit „höchster Disziplin“ und „vollem Druck auf der Tube“ an der Realisierung des Projektes zu arbeiten.

Seine Kollegin Stefanie Bürkle aus Sigmaringen freut sich über die Modernisierung der Bahnstrecke bis Sigmaringen und deutet an, dass die zwei Verträge für die Leistungsphasen drei bis vier (Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die beiden Bauabschnitte Nord und Süd) inzwischen ausgehandelt und noch im Juli durch die Beschlüsse der drei Kreistage und die Versammlung des Zweckverbandes Regionalstadtbahn manifestiert werden sollen.

Zahlen und Fakten rund um die Zollernalb-Bahn

Der Ausbau

der Zollernalb-Bahn (ZAB) ist in die beiden Abschnitte Nord und Süd untergliedert. Die Kosten für den Ausbau des Abschnittes Nord (Tübingen bis Ebingen; 60 Kilometer Strecke) sind nach jetzigem Stand mit 1,5 Milliarden Euro veranschlagt. Der Ausbau des Abschnittes Süd (Albstadt bis Sigmaringen; 28 Kilometer Strecke) soll 200 Millionen Euro kosten. Diese Summen sind vor allem dem elektrifizierten und großteils zweigleisigen Ausbau der Strecke geschuldet, er ermöglicht, dass Züge künftig in einer deutlich höheren Taktfrequenz fahren können (Mössingen bis Albstadt drei Züge pro Stunde).

Zur Finanzierung

der Kosten rechnet man mit Zuschüssen aus dem GVFG-Bundesprogramm in Höhe von 75 Prozent, bei einer Elektrifizierung sogar mit 90 Prozent durch den Bund. Hinzu kommen Zuschüsse vom Land. Es plant, 50 Prozent der Ausbaukosten beziehungsweise 100 Prozent der Elektrifizierungskosten, die nicht durch den Bund finanziert zu werden, zu übernehmen. An der Vorfinanzierung der Leistungsphasen 3 und 4 platz das Land ebenfalls eine Kostenbeteiligung in Höhe von 50 Prozent.

Projektpartner

sind die Deutsche Bahn AG, das Land Baden-Württemberg, der Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb sowie die Landkreise Zollernalbkreis, Tübingen und Sigmaringen.