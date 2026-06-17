Zollernalbkreis: Bahn frei für ein Jahrhundert-Projekt

1,7 Milliarden Euro Baukosten stehen im Raum. Damit wird der Ausbau der Zollernalb-Bahn zwischen Tübingen und Sigmaringen zum größten Bauvorhaben aller Zeiten in der Region.
Landrat Günther-Martin Pauli sprach von einem „Jahrhundertprojekt“ und niemand der anderen Vertreter aller sechs Projektpartner will ihm da widersprechen. Diese „Koalition der Willigen“ hat sich auf die Eckpunkte eines gemeinsamen Umsetzungs- und Zeitplans verständigt, den sie im Landratsamt des Zollernalbkreises vorstellten.