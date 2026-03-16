Zollernalb Klinikum: „Wenn der Patient lächelt, ist das der schönste Dank“

Ehrenamt mit Herz: Seit 15 Jahren sind die Grünen Damen und Herren im Zollernalb Klinikum im Einsatz – und aus dem Klinikalltag nicht mehr wegzudenken.
Viele Menschen, die den Eingangsbereich des Zollernalb Klinikums in Balingen betreten, halten zunächst inne. Ihr Blick schweift etwas unsicher durchs Foyer. Wo genau muss ich hin? Das ist die Frage, die unausgesprochen im Raum steht. Wie in allen Lebensbereichen gehen Situationen, in denen man mit Unbekanntem konfrontiert wird, mit Verunsicherung einher. Wonach man sich in einem solchen Fall sehnt, sind Hilfe und Orientierung.