Zollernalb-Data: Pop-up-Store für die Hechinger Innenstadt

Die Zollernalb-Data möchte die Digitalisierung im Kreis vorantreiben. Nun geht das Unternehmen neue Wege und eröffnet am Marktplatz in Hechingen einen Pop-up-Store.
Bürgermeister Philipp Hahn hatte es bereits bei der Einweihung der Alten Hofapotheke am vorletzten Samstag angekündigt: In die frühere Strumpfboutique am Marktplatz zieht ein Pop-up-Store der Zollernalb-Data ein. Eröffnet wird am Mittwoch, 3. Dezember, um 10 Uhr. Das teilt Marketing-Manager Philipp Lindenlaub auf Anfrage unserer Redaktion mit.