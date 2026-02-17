Zoll in Deißlingen: Frau deklariert Diamantohrringe als Billig-Schmuck

Funkelnde Diamantohrringe aus Gold und Silber entdecken Zöllner in einem Paket. Ihr angeblicher Wert: rund 40 Euro. Doch die Beamten werden misstrauisch und beginnen zu ermitteln – mit Erfolg.
Eine Frau hat teure Gold- und Silberohrringe mit Diamanten beim Zoll als „Fantasieschmuck“ angemeldet, um mutmaßlich Einfuhrsteuern zu umgehen. Statt dem eigentlichen Wert von rund 2.000 Euro habe die Frau aus dem Landkreis Tuttlingen das Paket lediglich mit einem Wert von 40 Euro angemeldet, teilte der Zoll mit.