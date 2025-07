Erstmals fand an der Gemeinschaftsschule Jettingen eine große Zirkus-Projektwoche für die Klassen eins bis vier statt – und sie wurde zu einem vollen Erfolg. Rund 220 Schülerinnen und Schüler verwandelten die Wiese auf der Rückseite der Schule, auf der sonst Pferde grasen, in eine farbenprächtige Manege.

Rot-weißes Zirkuszelt

Schon von Weitem war das große rot-weiße Zirkuszelt zu sehen, das in den frühen Morgenstunden gemeinsam von Eltern, Lehrkräften und dem Team des erfahrenen Circus Ballessa aus Maulbronn aufgebaut worden war.

Professionelle Zirkuspädagogen

Die professionellen Zirkuspädagogen begleiteten die Kinder durch die gesamte Woche, zeigten ihnen Tricks, unterstützten sie bei den Proben und sorgten mit ihrer Begeisterung für eine ganz besondere Atmosphäre.

Verschiedene Disziplinen

Die Kinder konnten aus zehn verschiedenen Disziplinen wählen: Von Jonglage, Fakirkunst und Clownerie über Trapez- und Akrobatiknummern war alles vertreten, was das Zirkusherz begehrt.

Manege frei für die Nachwuchsartisten Foto: Dominic Brucker

In kleinen Gruppen übten die jungen Artisten täglich mit viel Eifer und Mut. Dabei wuchsen viele über sich hinaus und entdeckten ungeahnte Talente. „Es war aufregend, kopfüber am Trapez zu hängen“, berichtet ein Drittklässler mit leuchtenden Augen. Ein anderes Kind erzählt stolz: „Ich hätte nie gedacht, dass ich mich traue, über Scherben zu laufen!“ Solche Rückmeldungen zeigen, wie besonders und nachhaltig das Erlebnis für die Unterjettinger Grundschulkinder war.

Unterstützung durch Eltern und Förderverein

Die Eltern waren nicht nur beim Auf- und Abbau des Zelts unersetzlich, sondern unterstützten die Kinder auch während der Übungsphasen. Ohne ihr tatkräftiges Engagement wäre die Umsetzung eines so personalintensiven Projekts kaum möglich gewesen. Auch der Förderverein der Jettinger Schulen engagierte sich in besonderem Maße: Während der Aufführungen organisierte er einen Getränkeverkauf und ermöglichte durch die Einnahmen des Spendenlaufs im vergangenen Herbst überhaupt erst die finanzielle Grundlage für das Projekt.

Viele Zuschauer fanden den Weg ins Zirkuszelt. Foto: Dominic Brucker

Schulleiter Dominic Brucker bewies erneut Kreativität in Sachen Finanzierung und konnte wenige Wochen vor Projektbeginn über das Landesprogramm „Lernen mit Rückenwind“ zusätzliche Mittel akquirieren, die letztlich die gesamten Kosten abdeckten. „Die Mittel aus dem Spendenlauf werden nun in das Pausengelände der Grundschule investiert“, versicherte der Rektor und machte deutlich, dass das Engagement der Schulgemeinschaft gleich doppelt Früchte trägt.

Vielfalt, Mut und Kreativität

Am Freitag und Samstag war es dann so weit: In insgesamt vier Aufführungen im 250 Zuschauer fassenden Zirkuszelt präsentierten die Nachwuchsartisten ihr Können vor einem begeisterten Publikum. Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und Lehrkräfte staunten über die Vielfalt der Darbietungen, den Mut und die Kreativität der Kinder – und spendeten immer wieder tosenden Applaus. „Für unsere Schule war das eine Premiere – und dank der tollen Zusammenarbeit mit Circus Ballessa und den Eltern ein unvergessliches Erlebnis für alle“, resümiert das Orga-Team der Projektwoche, bestehend aus den Lehrerinnen Tina Posedi, Maylin Hoffmann, Jana Liebau und Gwendolin Zultner.

Hoffnung auf Neuauflage

Die Zirkus-Projektwoche war für die Gemeinschaftsschule Jettingen ein echter Höhepunkt. Schon jetzt hoffen viele Kinder und Eltern auf eine Wiederholung dieses besonderen Projekts. Auch Schulleiter Brucker stellte dies bei seiner abschließenden Dankesrede in Aussicht: „Wir wussten nicht, was wirklich in dieser Woche geschehen wird und was für Menschen mit dem Zirkus zu uns kommen. Heute kann ich sagen, dass es wundervolle Menschen sind, mit denen wir diese Woche zusammenarbeiten durften. Wir haben uns sicherlich nicht zum letzten Mal gesehen.“