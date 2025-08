Ein Zirkus ohne Tiere – kann das funktionieren? Vor Corona reiste der Zirkus Charles Knie noch mit vielen Tieren. Dann erfand er sich neu und stellte das Programm komplett um. Heute stehen der Mensch, Artistik, Showtechnik und 100.000 Liter Wasser im Mittelpunkt. Charles Knie ist der einzige Zirkus Europas mit einer mobilen Wasserbühne.

Unter anderem wegen der Wasserbühne gibt es laut Direktor Sascha Melniak kaum noch Tiere im Zirkus. „Die Manege ist nicht ebenerdig und Großtiere zu schwer für die Bühnenkonstruktion“, erklärt der Direktor. Außerdem würden die Tiere gar nicht mehr ins Konzept passen.

„Die Show ist ein bisschen wie TikTok: modern, schnelllebig – alle dreißig Sekunden wechselt das Bühnenbild. Mit Tieren wäre das unmöglich“, sagt Melniak. Außerdem habe sich vieles verändert – gesellschaftlich und in der Branche. Viele Menschen sehen Tiere im Zirkus heute kritisch.

Alles bleibt live

„Wenn von Anfang an viele Menschen fernbleiben, ist es wirtschaftlich unklug, weiter auf Tiere zu setzen“, erklärt der Direktor. Pläne, Tiere digital darzustellen – wie es andere Zirkusse tun – gibt es hier nicht. „Das wäre Kino. Bei uns ist alles live und von Menschen gemacht, nicht computergesteuert.“

Das Team von Zeltmeister Ionut Calin spannt das Zirkuszelt ab. Foto: Cornelius Rück

Und die neu konzeptionierte Show funktioniert: „Das Konzept wird gut angenommen. Es gibt kein Finale ohne stehenden Beifall. Das habe ich so noch nie erlebt“, strahlt Melniak. Das Wasser – die Fontänen spritzen 15 Meter hoch unter die Kuppel – soll die Artisten begleiten und gemeinsam mit Musik und Licht perfekt in Szene setzen. Insgesamt zweieinhalb Stunden dauert eine Show.

Die Bühnenunterkonstruktion ist essential für die Wassershow. Foto: Cornelius Rück

Einzigartig in Europa

Einzigartig im europäischen Zirkus laut Melniak präsentiert eine chinesische Artistentruppe eine „sensationelle Reifenshow“. Die acht Männern und vier Frauen begeistern den Direktor: „Sie kommen aus dem chinesischen Staatszirkus und wurden sehr gut ausgebildet. Richtige Hochleistungsartisten.“

Einzigartig in Europa - die Reifenspringer aus dem chinesischen Staatszirkus. Foto: Cornelius Rück

Die vielen unterschiedlichen Kulturen, das macht Charles Knie aus, meint er. Im Programm finden sich eine argentinische Tänzergruppe, Jongleur Sergio Paolo aus Chile, ein Artistenpaar aus Paris, Contortionist Lorenzo Bernardi aus Italien, laut Melniak einer der besten der Welt, und viele mehr. Insgesamt 14 Nationen sind im rund 100-köpfigen Team vertreten.

Zirkusdirektor Sascha Melniak (rechts) koordiniert gemeinsam mit Zeltmeister Ionut Calin den Aufbau des Zeltes. Foto: Cornelius Rück

Ein Unternehmen auf Rädern

Fast 100 Transporte braucht es deshalb, um den Zirkus an einen neuen Standort zu verlagern. Sieben Kilometer Kabel, 500 Scheinwerfer, die riesige Zirkuszeltplane, die Sitztribüne, 100 Menschen und 20 Tiere, Hunde und Papageien, gilt es zu verfrachten.

Fast hundert Transporte braucht es , um den Zirkus zu verlegen. Foto: Rück

Am Team von Zeltmeister Ionut Calin liegt es, die einzelnen Teile wieder zusammen zu bauen. „Es ist ein bisschen schwierig, weil wir wenig Platz haben. Aber wird schon passen. Morgen sieht es hier ganz anders aus“, sagt er zuversichtlich. Zur Einordnung: Der Zirkus braucht laut Calin eine Fläche von 150.000 bis 200.000 Quadratmetern, ähnlich wie eine Fabrikhalle. „Zirkus ist wie ein normales Unternehmen“, resümiert Melniak. „Nur ein bisschen verrückter“, ergänzt Calin lachend.

Preise, Vorstellungen und Vorverkauf

Der Zirkus Charles Knie

gastiert vom 7. bis zum 10. August in Horb auf dem Festplatz. Vorstellungen finden täglich um 16 Uhr und um 20 Uhr, am Sonntag um 11 und 15 Uhr statt. Zur großen Familienvorstellung am Donnerstag um 16 Uhr gibt es einen Einheitspreis von 18 Euro für nicht numerierte Plätze und 25 Euro für nummerierte und Logenplätze. Ansonsten liegen die Eintrittspreise bei 26 bis 46 Euro für Erwachsenen und 21 bis 41 Euro für Kinder.

Karten

gibt es auf www.zirkus-charles-knie.de, bei der Buchhandlung Kohler in der Hirschgasse 17 in Horb, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, unter Tel. 0700- 599 00 000 sowie täglich ab zehn Uhr an den Zirkuskassen.