Das Zimmertheater Rottweil ist nun in den Ferien und blickt auf eine äußerst erfolgreiche Sommersaison zurück.

Insgesamt habe man 21 Vorstellungen gespielt, davon 14 im Bockshof, eine als Gastspiel auf dem Marktplatz in Schiltach und sechs im entsprechend stimmungsvoll eingerichteten Zimmertheater. Aufgrund kurzfristiger Wetterumbrüche habe man auch einmal in der Pause ins Zimmertheater umziehen müssen.

5000 Besucher

Shakespeares große Weltkomödie „Was ihr wollt“ war aus Sicht der Intendanz eine gute Wahl, was sich an der Publikumsresonanz von 5000 Besuchern gezeigt habe.

Thema und Inhalt des Stücks, die Zimmertheater-Fassung, die Regie von Peter Staatsmann, das große diesjährige Ensemble mit bekannten und neuen Schauspielern, die Musik und die beiden bewährten Musiker, die Bühne und die Kostüme hätten im Zusammenspiel einen besonderen und gelungenen Theaterabend ergeben, gibt das Zimmertheater per Pressemitteilung bekannt.

Es wurden die Aufführung, die Schauspieler mit ihren teilweise fulminanten Interpretationen der universalen Figuren (so der Malvolio von Martin Olbertz und auch der Sir Toby Rülp von Ulrich Kuhlmann), die Ausstattung und die Musiker ausgiebig bejubelt und mit viel Lob und Anerkennung bedacht. „Das Publikum blieb in seiner Mitwirkung nichts schuldig, was uns mit nachhaltiger Freude und einer produktiv weiterwirkenden Motivation erfüllt. Wir haben uns alle über die große Zustimmung sehr gefreut und es war auch schön, wieder einmal ein solch großes Ensemble zu haben“, heißt es von der Intendanz.

Man bedanke sich bei allen Helfern an der Kasse und in der Bude und auch beim Aufräumtag. Jetzt stünden für alle vom Zimmertheater-Team die wohlverdienten Theaterferien an.

So geht es weiter

Im Oktober geht es wieder weiter: mit einem Konzert mit Clementina Culzoni, „Clementina und die Männer“,l am 13. Oktober um 19 Uhr und der ersten Premiere am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr im Zimmertheater mit „Alte Sorten“.

Bereits am 9. September geht es wieder los mit den Jugendclubs. Am Montag, 11. September, um 17.30 Uhr gibt es im Zimmertheater ein erstes Treffen mit der Theaterpädagogin Elisa Rempp. Nach einer kurzen Einführung geht es gleich praktisch los. Interessierte können einfach vorbeikommen und reinschnuppern.