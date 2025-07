Sommerzeit ist Theaterzeit in Rottweil, und in dieser Saison krendenzt das Ensemble des Zimmertheaters unter Leitung von Peter Staatsmann und Bettina Schülke mit Molières „Tartuffe“ und der Jazzoperette „Eine Frau, die weiß, was sie will“ zwei Stücke. Am Donnerstag feierte „Tartuffe“ im Bockshof Premiere.