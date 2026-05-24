Zeugen vermuten Brandstiftung: Brennende Hecke löst Großeinsatz in Tailfingen aus

Eine brennende Hecke nahe der Shell-Tankstelle in Tailfingen hat am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Am Sonntag kurz nach 1 Uhr meldeten Passanten der Feuerwehr eine brennende Thujahecke und einen in Brand geratenen Stromkasten nahe der Shell-Tankstelle in Tailfingen. Als der Einsatzleiter Michael Angele eintraf, standen rund drei Meter Thujahecke in Vollbrand. Er griff sofort zum Feuerlöscher, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, bis die weiteren Löschfahrzeuge aus Tailfingen eintrafen.

Diese konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Hecken und Wohnhäuser verhindern. Der vermeintliche Stromkasten entpuppte sich schnell als Teil einer Mauer, der farblich einem Verteilerkasten ähnelte. Auch eine Straßenlaterne wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen vermuten Brandstiftung

Aufgrund der Alarmierung wurden auch die Albstadtwerke informiert, die sich vor Ort ein Bild der Lage machten. Neben den rund 25 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Albstadt, Abteilung Tailfingen, war auch der EA‑RTW (ehrenamtlicher Rettungswagen) des DRK-Ortsvereins Tailfingen vor Ort.

Verletzt wurde niemand, eine Anwohnerin musste jedoch aufgrund eines Schocks vor Ort betreut werden. Sie hatte das Feuer erst bemerkt, als die Einsatzkräfte sie aus dem Haus klingelten.

Warum die Hecke zu brennen begann, ist unklar. Wie Augenzeugen berichteten, könnte es sich um Brandstiftung handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.