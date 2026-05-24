Zeugen vermuten Brandstiftung: Brennende Hecke löst Großeinsatz in Tailfingen aus

Eine brennende Hecke nahe der Shell-Tankstelle in Tailfingen hat am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen.
Am Sonntag kurz nach 1 Uhr meldeten Passanten der Feuerwehr eine brennende Thujahecke und einen in Brand geratenen Stromkasten nahe der Shell-Tankstelle in Tailfingen. Als der Einsatzleiter Michael Angele eintraf, standen rund drei Meter Thujahecke in Vollbrand. Er griff sofort zum Feuerlöscher, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, bis die weiteren Löschfahrzeuge aus Tailfingen eintrafen.