Zeugen gesucht Oberndorfer Ortsschild gestohlen – Polizei ermittelt (red/pz) 06.04.2026 - 09:13 Uhr 1 Die Polizei in Oberndorf am Neckar ermittelt. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem Unbekannte haben in der Nacht auf Ostermontag das Oberndorfer Ortsschild gestohlen. Link kopiert Das Ortseingangsschild "Oberndorf am Neckar" aus Richtung Aistaig wurde gestohlen. Gegen 2.40 Uhr wurde festgestellt, dass es jemand abmontiert hatte. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Schildes machen? Hinweise werden an das Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/81010 erbeten.