Zensus-Daten: Hechingen hat mehr Einwohner als gedacht

1 Jüngst wurden die Zensus-Ergebnisse veröffentlicht. Hechingen bildet in Sachen Entwicklung der Einwohnerzahl eine Ausnahme im Zollernalbkreis und ganz Deutschland. Foto: dpa/Daniel Karmann

Die Zensus-Ergebnisse wurden jüngst veröffentlicht – und haben in einigen Kommunen wegen schrumpfender Bevölkerungszahlen für Aufsehen gesorgt. Hechingen hingegen verzeichnet ein Plus. Für die Stadt auch eine erfreuliche finanzielle Nachricht.









In Deutschland leben derzeit 82 711 282 Menschen. Das ist das Ergebnis des Zensus 2022, der in der vorherigen Woche von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder veröffentlicht wurde. Überraschend: Die Bevölkerung in Deutschland wächst deutlich langsamer als angenommen, waren doch laut Fortschreibung der Bevölkerung auf Basis des Zensus aus dem Jahr 2011 knapp 84 Millionen Menschen in Deutschland vermutet worden.