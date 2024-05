1 Die Deutschland-Flagge am AfD-Infostand in Calw hing verkehrt herum. Foto: R. Stu.

Bei einen Infostand der AfD in Calw wehte unlängst eine Deutschlandflagge. Allerdings stand die auf dem Kopf. Während die AfD selbst von einem Versehen spricht, sehen andere darin ein Erkennungszeichen der „Reichsbürger“ und rechtsextremen Szene.









Rund zehn Tage ist es her, seit eine Deutschlandflagge in Calw für ein wenig Aufsehen sorgte. Der Grund: Diese wehte am Unteren Ledereck an einem mehrere Meter hohen Masten – allerdings verkehrt herum, also mit dem goldenen Streifen oben und dem schwarzen unten. Und zwar an einem Infostand der AfD.