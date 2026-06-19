„Zahlungsvielfalt und Bürgernähe“: Die Ettenheimer Verwaltung und der Rat kritisieren Bürgerbegehren scharf

Die Stadt Ettenheim und alle Fraktionen des Gemeinderats reagieren in einer Stellungnahme mit Unverständnis auf das Vorgehen der Bürgerbegehren-Initiatoren.
Das von rund 1500 Menschen unterzeichnete Bürgerbegehren zum Thema „Zahlungsvielfalt und Bürgernähe“ schlägt in Ettenheim hohe Wellen. Offenbar sind die Fronten zwischen Initiatoren auf der einen sowie Verwaltung und Gemeinderat auf der anderen Seite verhärtet. Nun beziehen Verwaltung, Bürgermeister und alle Ratsfraktionen in einer Stellungnahme Position – und kritisieren die Haltung der Initiatoren.