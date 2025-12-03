Zahlreiche Gäste: Tanz- und Turngruppen des TV Schuttertal begeistern bei Nikolausfeier

Die verschiedenen Abteilungen des TV Schuttertal haben beeindruckend dargeboten, was sie alles drauf haben. Zur Nikolausfeier strömten zahlreiche Gäste in die Halle.
In eine festliche Bühne voller Bewegung, Musik und strahlender Kinderaugen hat sich die Turn- und Festhalle in Schuttertal verwandelt. Die Weihnachtsfeier des TV Schuttertal lockte zahlreiche Besucher an. Die Halle war voll besetzt, als die Kinderturn- und Tanzgruppen eindrucksvoll präsentierten, was sie das Jahr über gelernt hatten.