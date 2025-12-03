Zahlreiche Gäste: Tanz- und Turngruppen des TV Schuttertal begeistern bei Nikolausfeier

Die verschiedenen Abteilungen des TV Schuttertal haben beeindruckend dargeboten, was sie alles drauf haben. Zur Nikolausfeier strömten zahlreiche Gäste in die Halle.

In eine festliche Bühne voller Bewegung, Musik und strahlender Kinderaugen hat sich die Turn- und Festhalle in Schuttertal verwandelt. Die Weihnachtsfeier des TV Schuttertal lockte zahlreiche Besucher an. Die Halle war voll besetzt, als die Kinderturn- und Tanzgruppen eindrucksvoll präsentierten, was sie das Jahr über gelernt hatten.

Eröffnet wurde das Programm mit einem schwungvollen und weihnachtlichen Flashmob, bevor Stephanie Fehrenbacher vom Vorstandsteam im Namen des Vorstands und des gesamten Vereins alle Gäste willkommen hieß, schreibt der Verein. Fehrenbacher blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Neue Trainerweiterbildungen, frische Zertifikate sowie die Gründung zusätzlicher Gruppen, darunter ein erweitertes Angebot im Geräteturnen und ein neues Zumba-Angebot für Kinder, zeige, wie dynamisch sich der Verein entwickle.

Anschließend starteten die Kinder voller Begeisterung in das bunte Showprogramm. Den Anfang machten die Tanzschmetterlinge, die in weißen Schneeflöckchen-Kostümen für winterliche Stimmung sorgten und das Publikum sofort verzauberten. Es folgten Darbietungen aus dem Geräteturnen, darunter Übungen am Stufenbarren sowie Auftritte der Turnkobolde, die mit roten Nikolausmützen für zusätzliche Festlichkeit sorgten.

Ein Highlight waren die Tanzschmetterlinge. Foto: Verein

Auch die beiden Eltern-Kind-Turngruppen nutzten die Bühne, um mit kreativen Gerätelandschaften, Bällen und Matten zu zeigen, wie bereits die Kleinsten mit Mut, Geschick und Freude balancieren und turnen können.

Gruppen beeindruckten mit ihren Choreografien

Für Stimmung und beeindruckende Choreografien sorgten anschließend die älteren Tanzgruppen. Die „Hotsteps“ begeisterten mit einer energiegeladenen Hip-Hop-Show, ebenso wie die Bühnenrocker, die mit einem abwechslungsreichen Showtanz glänzten. Die neue Zumba-Kindergruppe zeigte mit viel Power, dass Bewegung nicht nur gesund ist, sondern auch großen Spaß macht.

Zum Abschluss präsentierten die Geräteturngruppen nochmals ihr Können an Boden und Geräten – besonders beeindruckend waren die großen Turnerinnen, die auf der Airtrack-Matte tolle akrobatische Übungen zeigten.

Nikolaus hatte Überraschungen parat

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Mit Kaffee, Kuchen und frisch gebackenen Waffeln konnten sich Gäste und Aktive stärken. Gemeinsam wurde später noch kräftig gesungen, bevor der Nikolaus höchstpersönlich die Halle betrat und die Kinder mit kleinen Überraschungen erfreute.

Die Turnkobolde verkleideten sich weihnachtlich. Foto: Verein

Vorsitzende Stephanie Fehrenbacher zeigte sich am Ende sehr zufrieden:„Es war wieder eine wunderbare Nikolausfeier, die deutlich macht, wie viele tolle Gruppen und engagierte Übungsleiter wir im Verein haben. Ein herzliches Dankeschön an alle Kinder, Trainerinnen und Trainer sowie unsere zahlreichen Gäste.“

Der TV Schuttertal blickt damit auf eine rundum gelungene Weihnachtsfeier zurück, die Vorfreude auf das kommende Vereinsjahr mache.

Dank an Unterstützer

Der TV Schuttertal bedankt sich in der Mitteilung beim E-Werk Mittelbaden. Der Energieversorger habe die Nikolausfeier am Wochenende „großzügig unterstützt“.