Die Schramberger „KI Impact Group“ lädt am Mittwoch, 2. Juli, von 18 bis 21 Uhr, zum Workshop „KI im Marketing“ in die Oberndorferstraße 1 ein.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Marketing neu denken: Wenn künstliche Intelligenz echte Probleme löst“.

Künstliche Intelligenz gilt laut Mitteilung vom Veranstalter Mark Finnern als „das Zukunftswerkzeug gerade in der Vermarktung von Produkten“. Doch in der Realität würden viele Marketingleute heute bislang meist eher Frust als Fortschritt erleben, etwa in dem es zu beliebigem Output, mittelmäßiger Kundenansprache und „generischem Werbesprech“ komme.

Lesen Sie auch

Den Teilnehmern „zeigen, wie es besser geht“ solle nun der Workshop am Mittwoch, 2. Juli, um 18 Uhr, der in den Räumen der Wirtschaftsförderung, Oberndorferstraße 1, benachbart zum Rathaus, stattfinde.

Der Initiator der KI Impact Group, Mark Finnern, hat mit Holger Siegel und Marc Millenet zwei Marketingspezialisten mit KI-Bezug für seine Workshop-Reihe gewonnen.

Beispielhaft erklären die eingeladenen Referenten, wie man mit generativer künstlicher Intelligenz im Marketing Produkte positioniert, Produktnutzen herausarbeitet und Inhalte zielgruppengerecht auf den Punkt bringen kann.

Das Besondere am Workshop sei: die Referenten würden die Workshopteilnehmer dazu einladen, ein Marketingproblem vorab einzureichen – aus dem die „KI-Agentin Kiqi“ dann eine Fallstudie mit Lösungsansätzen mache.

Holger Siegl stammt aus Schramberg

Mark Finnern sagt: „Also mich hat diese Künstliche Intelligenz vom Fleck weg begeistert. Sie liefert den entscheidenden Vorteil, wie man bei tausenden Werbebotschaften am Tag zum Kunden durchdringen kann.“

Entwickelt wurde Kiqi vom Stuttgarter Unternehmen Id Pool GmbH. Firmenchef Holger Siegel hat Wurzeln in Schramberg: Nach dem Abitur war er Redakteur beim Schwarzwälder Boten und hat bei Hansgrohe Betriebswirtschaft mit der Fachrichtung Internationales Marketing studiert. Zusammen mit seinem „AI-Compagnon“ Marc Millenet lassen die beiden erstmals ein breites Publikum der künstlichen Intelligenz beim Arbeiten zu sehen.

Das Motto also: „Bring dein Marketingproblem mit – und geh mit einer Lösung nach Hause.“ Ob schwächelnde Kampagne, erklärungsbedürftiges Produkt oder schlecht funktionierende Landingpage: Kiqi werde sich dem Fall annehmen und eine Lösung entwickeln, von der alle Workshopteilnehmenden etwas hätten.

Die Anmeldung für Veranstaltung ist erforderlich

Die Veranstaltung ist Teil der „Make it in Schramberg“-Initiative. Die Veranstalter bitten um Online-Anmeldung über www.bit.ly/kiimmarketing. Der Eintritt ist frei.