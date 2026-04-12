Wolfgang Grupp jun. erklärt: Warum Benzin an Trigema-Tankstellen so viel billiger ist

Wer Benzinpreise vergleicht, kommt nicht daran vorbei: Trigema-Tankstellen sind so viel billiger als die Konkurrenz. Wie das möglich ist, erklärt Wolfgang Grupp junior.
Eine exemplarische Beobachtung aus diesen Tagen, da fast kein Thema die Deutschen so bewegt wie die explodierten Spritpreise: Am Ostersamstag, 3. April 2026, spätvormittags in Burladingen: An allen drei Tankstellen des Städtchens auf der Zollernalb stehen die Autofahrer Schlange. Denn hier sind Diesel und Benzin meist deutlich billiger als im Umland. Die Tankstelle des Textilherstellers Trigema gibt beim Diesel mit 223,9 Cent pro Liter den Takt vor. Doch auch die örtliche Konkurrenz ist zu dieser Stunde kaum teurer: Schräg gegenüber bei Esso gibt’s den Liter Diesel für 224,9, am anderen Ortsende bei Eco für 225,9.