Wohnraum: Spatenstich für das Baugebiet „An der Sandgrube“ in Hügelheim
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Die Arbeiten in Hügelheim haben begonnen (Symbolfoto). Foto: Oliver Berg/dpa

In Hügelheim entsteht ein neues Wohnquartier mit einem Mix aus Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern. Die Arbeiten haben diese Woche begonnen.

Im Müllheimer Ortsteil Hügelheim haben die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „An der Sandgrube“ begonnen. Auf einer Fläche von rund 3,7 Hektar entsteht ein neues Wohnquartier mit unterschiedlichen Wohnformen. Die Entwicklung des Baugebiets erfolgt gemeinsam durch die Stadt Müllheim und Badenova Konzept, ein Tochterunternehmen von Badenova Netze und acht regionalen Sparkassen.

 

Der städtebauliche Entwurf sieht laut einer Pressemitteilung eine ringförmige Erschließung vor. Geplant ist ein Mix aus Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern. Die überwiegend kleineren Grundstücke ermöglichen einen sparsamen Umgang mit Fläche und schaffen Wohnraum für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen, heißt es.

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Darüber hinaus sind im Quartier eine Kindertagesstätte sowie perspektivisch ein Mehrgenerationenhaus vorgesehen. Fuß- und Radwege verbinden das neue Quartier mit den umliegenden Bereichen. Eine durchgehende Grünfläche mit Spielplatz zieht sich durch das Gebiet.

Arbeiten sollen bis August 2027 abgeschlossen sein

Die Firma Amann aus Sasbach übernimmt die Erschließungsarbeiten. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis August 2027 abgeschlossen sein.

 