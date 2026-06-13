Wohnraum: Spatenstich für das Baugebiet „An der Sandgrube“ in Hügelheim

Spatenstich für das Baugebiet „An der Sandgrube“ in Hügelheim

1 Die Arbeiten in Hügelheim haben begonnen (Symbolfoto). Foto: Oliver Berg/dpa In Hügelheim entsteht ein neues Wohnquartier mit einem Mix aus Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern. Die Arbeiten haben diese Woche begonnen.







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Im Müllheimer Ortsteil Hügelheim haben die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „An der Sandgrube“ begonnen. Auf einer Fläche von rund 3,7 Hektar entsteht ein neues Wohnquartier mit unterschiedlichen Wohnformen. Die Entwicklung des Baugebiets erfolgt gemeinsam durch die Stadt Müllheim und Badenova Konzept, ein Tochterunternehmen von Badenova Netze und acht regionalen Sparkassen.