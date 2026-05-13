Wohnmobilstellplätze in Schramberg: Stadt führt Gebühren ein

Einheitlich hat sich der Gemeinderat für Parkgebühren auf den Wohnmobilstellplätzen in Sulgen und der Talstadt ausgesprochen.
16 Euro pro Nacht kostet es künftig, wenn man auf einem städtischen Wohnmobilstellplatz in der Talstadt oder in Sulgen übernachten möchte. Dies hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Darin inkludiert sind die Kurtaxebeiträge und die Steuern. Bislang standen diese Plätze kostenlos zur Verfügung, da die bisherige Parkgebührensatzung zu der Thematik Wohnmobilstellplätze keine Regelung enthalten hat. Der Betrag gilt bei einer maximalen Verweildauer von sieben Nächten und wurde mit dem Tourismusbeirat der Stadt bereits abgestimmt.