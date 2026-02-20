Wohnen im Schwarzwald-Baar-Kreis: Warum der Traum vom Eigentum für viele platzt

Das Pestel-Institut legt eine Untersuchung zum Wohneigentum für den Schwarzwald-Baar-Kreis vor. Demnach wohnt nur jeder zweite Mensch in den eigenen vier Wänden.
Wohnen in den eigenen vier Wänden: Vom Einfamilienhaus bis zur Eigentumswohnung – im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es rund 54 000 Wohnungen, für die keine Miete bezahlt werden muss. Denn ihre Eigentümer nutzen sie selbst. 39 Prozent davon leben in einer Eigentumswohnung. Das geht aus einer regionalen Wohnungsmarkt-Analyse hervor, die das Pestel-Institut im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) gemacht hat.