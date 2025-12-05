Wohnbau Weil am Rhein: In der Bühlstraße entstehen 20 Wohnungen

Ein neues Wohngebäude entsteht in Weil am Rhein auf den Grundstücken Bühlstraße 8 bis 10 an der Ecke zum Messeplatz. Bereits 2028 könnten die ersten Mieter einziehen.
Zu den aktuellen Vorhaben der städtischen Weiler Wohnbaugesellschaft gehört auch die Weiterführung des Projekts an der Bühlstraße 8 bis 10, wie am Donnerstag bei einem Pressegespräch mit den Wohnbau-Geschäftsführern Daniel Franke und Rudolf Koger sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden und Weiler Bürgermeister Lorenz Wehrle zu erfahren war.