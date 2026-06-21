Wo sich Schramberg trifft: So war der Sommerempfang der Stadt

Im Park der Zeiten war jeder willkommen. Während die Stadtmusik für Begeisterung sorgte, warb OBin Dorothee Eisenlohr für mehr Eigeninitiative und Zusammenhalt.
Der Sommerempfang der Stadt Schramberg hat sich zum gesellschaftlichen Ereignis gemausert. Ist sie auch hier? Hast du ihn schon gesehen? Köpfe werden zusammengesteckt, Hände geschüttelt, angestoßen, zum Wohl. Im Park der Zeiten ist am Freitagabend jeder willkommen. Hohe Temperaturen lassen an so einem wunderbaren Sommerabend vieles leichter erscheinen.