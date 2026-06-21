Wo sich Schramberg trifft: So war der Sommerempfang der Stadt

Im Park der Zeiten war jeder willkommen. Während die Stadtmusik für Begeisterung sorgte, warb OBin Dorothee Eisenlohr für mehr Eigeninitiative und Zusammenhalt.

Der Sommerempfang der Stadt Schramberg hat sich zum gesellschaftlichen Ereignis gemausert. Ist sie auch hier? Hast du ihn schon gesehen? Köpfe werden zusammengesteckt, Hände geschüttelt, angestoßen, zum Wohl. Im Park der Zeiten ist am Freitagabend jeder willkommen. Hohe Temperaturen lassen an so einem wunderbaren Sommerabend vieles leichter erscheinen.

Einmal mehr zeigt sich, dass Schramberg in Sachen Musik in der ersten Liga spielt: Die Stadtmusik unter neuer Leitung von Daniel Weißer setzt Glanzpunkte und wird dafür von den rund 400 Gästen gefeiert. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr formuliert: „Wir sind sehr stolz auf unsere Stadtmusik.“ Zum Aperitif und Ausklang ist das Musikerehepaar Arno Haas und Alona Negrich zu erleben. Zum Rahmenprogramm gehören auch ein Stand des Weltladens, und das Maskottchen Schramboli (Tobias Mettmann) mischte sich unter die Gäste.

Überraschungsgast

Als Eisenlohr um 18 Uhr die Bühne betritt, haben die ersten herzlichen Gespräche schon stattgefunden, und so manch einer hatte die Gelegenheit genutzt, mit bekannten Gesichtern ins Gespräch zu kommen. Umlagert ist beispielsweise auch der neue Landrat Christoph Keckeisen, aber auch die Abgeordneten Martina Braun, Artur Eichin und Stefan Teufel. Bürgermeister aus Rottweil, Fluorn-Winzeln und Lauterbach, Gemeinde-, Ortschafts- und Kreisräte, Vertreter der Blaulichtorganisationen – trotz Hitze teilweise in schmucker Uniform –, Dekan Rüdiger Kocholl, Ortsvorsteher, Vertreter der Justiz, der Vereine und Schulen, Gemeindepräsident Emil Woodtli aus der Partnerstadt Lachen sowie Ehrenbürger Herbert O. Zinell – der noch eine besondere Rolle spielen wird – zeigen sich gut gelaunt und entspannt.

„Große Belesenheit“

Vor ihrer kommunalpolitischen Rede dankt Eisenlohr dem früheren OB Herbert O. Zinell, der am 17. Juni 75 Jahre alt geworden ist, für seinen Einsatz für die Stadt mit einem gravierten Schneider-Schreibset und Blumen. Außerdem habe man seinem Wunsch gemäß einen Beitrag an den Verein Bündnis Entwicklung hilft überwiesen.

Als Überraschungsgast betritt der frühere Gemeindepräsident Pit Marty die Bühne. Der Schweizer bekennt, dass ihn das erste Treffen mit Zinell „fast ein bisschen eingeschüchtert“ habe. Seine „Präsenz sei elektrisierend“ gewesen, seine Zitate hätten von einer „großen Belesenheit“ gezeugt. Er nennt Zinell einen OB mit „Herz und Humor“.

Die Ansprache von Eisenlohr ist ein detaillierter Rückblick auf ein Jahr Kommunalpolitik mit den Schwerpunkten Bildung, Wirtschaft und Infrastruktur. Sie beginnt mit einer guten Nachricht: „Die Kita- und Krippenplätze reichen. Alle Wartelisten sind abgearbeitet.“

Einzelhandel

Mehr Arbeit gebe es bei den Schulen. Die Sanierung des Gymnasiums werde zwischen 34 und 37 Millionen Euro kosten. „Wir rechnen mit 25 Millionen Euro Förderung.“ Baustart: 2028. Ende: zirka 2032.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung liege das Hauptaugenmerk auf Grundstücksthemen und der Verwaltung des Gewerbeparks H.A.U. Die KI Impact Group „funktioniere gut“. In ihrer Aufzählung fehlen auch die Pop-up-Läden sowie Filialisten von Rossmann bis Trinkgut und Fressnapf nicht. „Schramberg profitiert im Moment von der hohen Qualität inhabergeführter Geschäfte. Diese, wenn auch Generationen wechseln, hoch zu halten, ist eine wichtige Aufgabe.“ Wirklich Neues gibt es auch nicht zu den Top-Themen Villa Junghans („Wir haben mehrere Interessenbekundungen bekommen.“) und Krankenhaus („Wir verhandeln weiter mit Bewerbern des jüngsten Wettbewerbs ... Mögliche Plan-B-Optionen loten wir aus.“). Unerwähnt bleiben Perspektiven zum Projekt Lichtspielhaus oder zur fehlenden Buchhandlung in der Innenstadt.

Blick in die Kasse

Als größtes Projekt im Bereich Infrastruktur nennt Eisenlohr die laufende Erweiterung der Kläranlage mit dem Bau des Abwasserkanals durch die Berneck – Kostenpunkt: 30 Millionen Euro. Auch Glasfasernetz, Mariazeller Straße, Brestenberg-Sanierung, Radweg Hardt-St. Georgen, das Notstromaggregat im Spittel und auch die öffentliche Toilette am Tennenbronner Friedhof schaffen es in die Auflistung. Wohnen sei ein weiteres wichtiges Thema. Auch die Aktivitäten Privater seien deshalb „erfreulich und notwendig“.

Ihren Blick in die städtische Kasse unterstreicht die OBin mit den Worten: „Wir brauchen von Bund und Land dringend die viel beschworene Rückendeckung.“ Obwohl sich die Gewerbesteuereinnahmen von 30 Millionen Euro im Jahr 2023 praktisch halbiert haben, blieben die Ausgaben trotz aller Einsparbemühungen hoch. Selbst die Pflichtaufgaben bringen die Stadt an ihre Grenzen. Aus Rücksicht auf den schönen Abend wolle sie das Geldthema jedoch nicht weiter vertiefen, so Eisenlohr.

„Was können wir jetzt aber ganz konkret hier bei uns in Schramberg tun?“, fragte sie. Und antwortete: Kreativität und Gemeinsinn seien gefragt sowie Eigeninitiative der Bürger. „Diese Stärke bewusst wahrzunehmen, sie wertzuschätzen und gezielt einzusetzen, ist aus meiner Sicht entscheidend für unsere erfolgreiche Zukunft.“ Weitere Fotos: www.schwarzwaelder-bote.de/schramberg