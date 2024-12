1 Klaus Fischer (Mitte) erhielt die Ehrenbürgerwürde der Stadt Invanocie na Hané. Mit ihm freuten sich (von links) Maximilian Bronner, Geschäftsführer Produktion und Technik, Vladimír Hudec, Geschäftsführer der tschechischen Landesgesellschaft, Alexander Bässler, Sprecher der Geschäftsführung, und Marc-Sven Mengis, Geschäftsführer Personal, über die Auszeichnung. Foto: Fischer

Am tschechischen Standort der Unternehmensgruppe Fischer in Ivanovice na Hané gab es am vergangenen Mittwoch gleich mehrere Gründe zu feiern: das 30-jährige Jubiläum der Landesgesellschaft und die Auszeichnung zur „Fabrik des Jahres“ in der Kategorie „GEO Award“.









In diesem Rahmen erhielt Firmeninhaber Klaus Fischer – als erster Ausländer – zudem die Ehrenbürgerschaft der Stadt Ivanovice na Hané. Sie wird an Personen verliehen, die sich in besondere Weise um den Ort verdient gemacht haben.