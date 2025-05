Die Unternehmensgruppe Fischer stellt sich am 16. und 17. Mai der breiten Öffentlichkeit vor.

Future Days, Infotag und Fischertechnik Fan Club Tag: Der Freitag richtet sich an alle jungen Menschen, die sich für eine Ausbildung im Unternehmen interessieren.

Am Samstag begrüßt das Fischer Team dann alle in Tumlingen, die das Familienunternehmen mit seinen 4700 Mitarbeitern kennenlernen möchten – von groß bis klein. Zudem findet in Salzstetten der Fischertechnik Fan Club Tag statt.

Am Freitag, 16. Mai, öffnet Fischer von 13 Uhr bis 16 Uhr seine Lehrwerkstatt. Die #FutureTalents und Ausbilder des Unternehmens stellen dann ihre 17 technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufe sowie DH-Studiengänge vor. Zudem zeigen sie allen, die ein Teil der Gemeinschaft von Fischer werden wollen, mögliche Einsatzoptionen in einer der weltweit 50 Gesellschaften. Neben persönlichen Gesprächen mit Ausbildern und #FutureTalents erwartet Interessierte auch ein Bewerbercoaching mit wertvollen Einblicken in den Bewerbungsprozess bei Fischer. Es können kostenlos professionelle Bewerbungsfotos gemacht werden. Wer sich fotografieren lassen möchte, sollte im passenden Outfit kommen. Produktionsrundgänge ermöglichen den Blick hinter die Kulissen und selbstverständlich steht das Fischer Team für alle Fragen bereit.

In Salzstetten können Interessierte die Welt von Fischertechnik am Samstag hautnah erleben. Foto: Fischer

Das Programm am Samstag

Am Samstag, 17. Mai, wird dieses Programm zwischen 10 Uhr und 14 Uhr ergänzt durch eine Tombola mit großartigen Gewinnen, das Fischer Innovationszentrum, in dem das Unternehmen unter anderem den Bauroboter BauBot vorstellt, ein spannendes Kinderprogramm mit Hüpfburg, den Fischer Shop und zahlreiche Food Highlights.

Auch am Samstag findet in Salzstetten, Wolfäcker 1, zwischen 10 Uhr und 14 Uhr der Fischertechnik Fan Club Tag statt. Besucherinnen und Besucher erwartet hier eine Fan Club Rallye für Groß und Klein, eine Ausstellung faszinierender Fischertechnik Modelle von Fans für Fans, tolle Angebote beim Lagerverkauf, eine Besichtigung der Produktion, bei der der eigene Baukasten bestückt werden kann, eine Fischer TiP Bastelecke, eine Fotobox und tolle Überraschungen rund um das 60-jährige Jubiläum von Fischertechnik.

Hier gibt es weitere Infos

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es auf der Website www.fischer.de/ausbildung und www.fischertechnik.de.

Wer es nicht zur Veranstaltung nach Tumlingen schafft, der erhält Einblicke in den Alltag eines fischer #FutureTalents auch auf den Instagram- und TikTok-Kanälen @fischer.ausbildung.