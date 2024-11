Das Projekt „Synchrone Planung entlang des Wertschöpfungsprozesses durch den Einsatz von digitalen, vollintegrierten Planungswerkzeugen am Beispiel des Pilotbereichs ‚Nageldübel‘ wurde in der Kategorie „Winner“ ausgezeichnet.

Der „Allianz Industrie 4.0 Award“ ist direkter Nachfolger des Wettbewerbs „100 Orte der Industrie 4.0“. Mit der Neuausrichtung 2023 wurde der zunehmenden Differenzierung von Industrie 4.0-Lösungen Rechnung getragen.

Für die Kategorie „Winner“ konnten sich Unternehmen, Forschungseinrichtungen und andere Institutionen aus Baden-Württemberg bewerben. Mit ihr werden herausragende Industrie 4.0-Einzellösungen ausgezeichnet, wie die Unternehmensgruppe in einer Mitteilung informiert. Neben dem Innovationsgrad der Lösung spielt dabei auch die Marktrelevanz eine Rolle.

Veranstalter des Awards ist die Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg. Dahinter verbirgt sich ein vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg initiiertes und gefördertes Netzwerk. Die Koordinierungsstelle ist beim VDMA Baden-Württemberg angesiedelt.

In dessen Auftrag bewertete ein Expertengremium des Fraunhofer IPA die eingereichten Projekte.Die 3 „Excellence“- und 26 „Winner“-Auszeichnungen wurden am 23. Oktober im Rahmen des Events „Startup the Future“ der Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg durch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut im Look21 in Stuttgart überreicht.

Ausgezeichnetes Projekt

Mit dem nun ausgezeichneten Projekt „Synchrone Planung durch den Einsatz von digitalen, vollintegrierten Planungswerkzeugen“ konnten verschiedene Verbesserungen erreicht werden.

So ist es gelungen, eine signifikante Erhöhung der Verfügbarkeit produktionsrelevanter Daten im System, wie zum Beispiel der genaue Produktionszeitpunkt und – menge, zu erreichen. Komponenten werden automatisiert bereits gestellt beziehungsweise abgerufen und die Synchronisation zwischen Produktionsstufen wurde optimiert. Damit erreicht man kürzere Durchlaufzeiten und niedrigere Bestände. Der Planungsaufwand konnte um 80 Prozent reduziert werden, die Eigenfertigungszeit um 43 Prozent.

„Wir haben sehr viel mitgenommen aus den Vorträgen für unsere digitale Praxis. Digitalisierung ist ein absolut bereichsübergreifendes Thema, das hat man in Stuttgart erleben können. An der Digitalisierung der Produktion waren und sind viele Menschen aus verschiedensten Bereichen beteiligt. Daher ist die Auszeichnung ganz klar ein Team-Erfolg, daher geht der Dank an alle Beteiligte und Mitglieder der bereichsübergreifenden Teams“, betont Jan Greschner, Abteilungsleiter Smart Production & QM am Standort Tumlingen.

Erneuter Erfolg

Bereits 2018 konnte die Unternehmensgruppe Fischer sich im Vorgängerwettbewerb „100 Orte der Industrie 4.0“ mit dem Projekt „Prozessleitsystem für die Mischerei“ über eine Auszeichnung freuen.