1 Fabio (links) und Steffen Faulhaber starten am Samstag in Neufra die ResellBox. Foto: Nädele

Direkt gegenüber von der BikeBox in Neufra öffnet am Samstag erstmals die ResellBox die Pforte. Rückläufer aus Fahrrad-Leasings bietet dann die Neugründung an. Nachhaltigkeit ist dabei das Stichwort, nicht die Insolvenz der BikeBox.











Der Fahrrad-Markt in Deutschland ist in Bewegung. Das hat auch Steffen Faulhaber von der BikeBox in Neufra mit einem wachen Auge im Blick. Eine Reaktion darauf: Gemeinsam mit seinem Sohn Fabio eröffnet er am Samstag, 23. September, direkt im Nachbargebäude eine neue Firma: die ResellBox, die Rückläufer aus Fahrrad-Leasings anbietet.