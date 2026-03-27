Wirtschaft in Aichhalden: Indus kann die Dividende erhöhen

Die Indus-Gruppe, zu der auch die Simon Group gehört, hat das Geschäftsjahr 2025 trotz des insgesamt sehr anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds mit Gewinn abgeschlossen.

Die Indus-Gruppe hat den vollständigen Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht: Mit einem Umsatz von 1735,4 Millionen Euro konnte trotz des insgesamt anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds der Vorjahreswert (1721,8 Millionen Euro) leicht übertroffen werden. Das um einmalige Sondereffekte bereinigte EBITA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) betrug 147,8 Millionen Euro (Vorjahr 153,7 Millionen Euro). Die Marge des bereinigten EBITA lag bei 8,5 Prozent (Vorjahr 8,9 Prozent).

Das EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) lag mit 127 Millionen Euro leicht über Vorjahr (126,7 Millionen Euro). Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich auf 69,8 Millionen Euro (Vorjahr 54,7 Millionen Euro). Das Ergebnis je Aktie stieg auf 2,77 Euro (Vorjahr 2,07 Euro). Und zum Jahresende lag die Eigenkapitalquote bei 38,4 Prozent (Vorjahr 38,7 Prozent).

„In unruhigen Zeiten sind es gerade mittelständische Unternehmen wie in unserer Gruppe, die immer wieder neue Wege finden, um ihre Ziele zu erreichen“, erklärte Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Indus-Gruppe, zu den Zahlen.

Die Dividendenpolitik von Indus sieht vor, bis zu 50 Prozent der Gewinne der Indus Holding AG auszuschütten. Für das Geschäftsjahr 2025 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 3. Juni 2026 eine Dividende von 1,30 Euro je Aktie vor (Vorjahr 1,20 Euro).

Prognose für 2026

Für das laufende Geschäftsjahr geht der Vorstand von einem Umsatz zwischen 1,80 und 1,95 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITA zwischen 150 und 170 Millionen Euro aus. Die Marge des bereinigten EBITA soll zwischen 7,5 und 9,5 Prozent liegen.

Auf unsere Anfrage zu den Folgen des Irankrieges antwortete Schmidt:„Art und Umfang der Auswirkungen der Risiken aus dem Irankrieg sind für die Indus-Gruppe zum jetzigen Zeitpunkt weder absehbar noch quantifizierbar. Sie sind daher in der Prognose nicht berücksichtigt.“

Außerdem führte er weiter aus: „Die unmittelbaren Effekte des Krieges auf unser Portfolio sind sicher zu vernachlässigen. Von möglichen mittelbaren Auswirkungen können wir uns natürlich nicht freimachen. Aber gerade hier kommt die Stärke unseres diversifizierten Portfolios und unserer mittelständischen Unternehmen zum Tragen, die flexibel und schnell auf neue Rahmenbedingungen reagieren.“

Geschäftslage bei Betek

Der Bereich Betek der Simon Group in Aichhalden wirtschaftet im Segment „Materials Solutions“ und verwendet unter anderem Wolframcarbid bei der Herstellung von Hartmetallwerkzeugen. Trotz Marktbelastungen und Materialpreissteigerungen lag das Ergebnis des Segments leicht über dem Vorjahr: Das bereinigte EBITA stieg auf 51,9 Millionen Euro (Vorjahr 49,9 Millionen Euro). Für das laufende Jahr wird erwartet, dass Umsatz und Ergebnis voraussichtlich durch sehr stark steigende Materialkosten und die weiterhin schwankende Versorgungssituation beeinflusst werden. „Der Wolframcarbid-Preis geht aktuell durch die Decke – wir sprechen von einer Preissteigerung von 700 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Eine Vorhersage für die weitere Preisentwicklung ist im Moment nicht möglich. Deshalb fahren wir auf Sicht und agieren schnell und pragmatisch, je nach neuen Rahmenbedingungen und in enger Abstimmung mit Kunden und Lieferanten“, erklärte Simon-Group-Geschäftsführer Marc Siemer auf Anfrage.