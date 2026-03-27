Wirtschaft in Aichhalden: Indus kann die Dividende erhöhen

Die Indus-Gruppe, zu der auch die Simon Group gehört, hat das Geschäftsjahr 2025 trotz des insgesamt sehr anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds mit Gewinn abgeschlossen.
Die Indus-Gruppe hat den vollständigen Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht: Mit einem Umsatz von 1735,4 Millionen Euro konnte trotz des insgesamt anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds der Vorjahreswert (1721,8 Millionen Euro) leicht übertroffen werden. Das um einmalige Sondereffekte bereinigte EBITA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) betrug 147,8 Millionen Euro (Vorjahr 153,7 Millionen Euro). Die Marge des bereinigten EBITA lag bei 8,5 Prozent (Vorjahr 8,9 Prozent).